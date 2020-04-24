 

Пригожин признался, что перенес тяжелую форму вируса

24.04.2020, 7:30, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как перенес в тяжелой форме вирус во время эпидемии свиного гриппа.

По словам Пригожина, он заболел H1N1 в 2009 году во время гастрольного тура своей жены певицы Валерии. Продюсер отметил, что в какой-то момент у него поднялась температура до 39 градусов, после чего он был вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Состояние было очень неприятное – сильный кашель, а из-за слабости не мог встать. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать», – рассказал Пригожин изданию «Собеседник», отметив, что проболел он больше месяца.

«Мне кажется, свиной грипп пострашнее сегодняшнего вируса. Тоже умирали люди, но границы не закрывали», – подвел итог продюсер.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / На 500 заболевших меньше, чем накануне: где и как удалось остановить коронавирус

10.04 / Коронавирус подозревают у 170 пациентов и врачей уфимской РКБ

20.04 / В США протестовали против карантина, некоторые митингующие были с оружием. Трамп назвал их “замечательными людьми”

22.04 / Эксперт: Наличие небольшого роста свидетельствует о запасе прочности российской экономики

10.02 / Реванша не будет? Агент Нурмагомедова про “отморозка” Макгрегора

01.04 / Трамп придумал новый план помощи нефтяникам

18.02 / ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

17.04 / В Москве решили оказать поддержку более чем 11 тыс. компаний-арендаторов

12.02 / Руководитель Черноморской таможни: У контрабандистов ресурсов хватит на любую “войну” по отношению к таможне

25.03 / Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска