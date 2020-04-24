 

Huawei представила линейку недорогих смартфонов Nova 7 с поддержкой 5G

24.04.2020, 7:30, Разное

Китайский технологический гигант Huawei в четверг, 23 апреля, представил новую линейку смартфонов Nova 7. В неё вошли как младшая версия, так и комплектации 7 SE и 7 Pro. Сравнительно недорогие гаджеты получили поддержку сетей нового поколения 5G.
Стоимость устройств линейки Huawei Nova 7 в зависимости от версии варьируется в районе 395-522 долларов. Производительность устройствам обеспечивают процессоры Kirin 820 и 985. Новые смартфоны получили OLED-экраны с разрешением Full HD и диагональю 6,5-6,53 дюйма, многомодульную основную камеру и стильный дизайн. Кроме всего прочего, Huawei Nova 7 поддерживает сети 5G.

Во входящей в новую линейку модели Nova 7 предусмотрен сильный зум со стабилизацией и пятикратным увеличением. В старшей версии основная камера оснащается четырьмя датчиками с главным 64-мегапиксельным, присутствует также 32-мегапиксельная «фронталка». Дактилоскопический датчик находится на боковой грани корпуса. Цена на Nova 7 с 5G стартует от 395 долларов.



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