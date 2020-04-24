Мнение: Техническое. 23.04.2020

24.04.2020, 7:27, Разное

1. Относительно вопросов – где обзоры по Сирии, Ливии, Йемену и т.д. На текущий момент надо закончить работу на май, чтобы было что кушать. Это требует много времени, которое выделено в том числе и за счет обзоров на идущие локальные войны (не все догадываются, но чтобы написать даже небольшой обзор, порой требуется перелопатить солидный объем поступающей информации, что отжирает немало времени). На выходных работу сдаю, после чего обзоры по вышеуказанным конфликтам будут выходить как обычно. Короткие выжимки о том, что происходило за последний месяц, также выйдут на выходных, не переживайте так, все будет – и про возню в Идлибе, и про тумаки, которые Хафтар получил от Эрдогана (ударные дроны снова в тренде), и про "перемирие" в Йемене, которое так и не наступило (хуситы продолжают бить коллаборационистов). Относительно наполнения блога, выкручиваюсь тем, что читатели присылают, за что им спасибо – материалов на мой взгляд для чтения вполне достаточно.

2. По самоизоляции, уже скоро месяц как приходится сидеть дома, выходил на улицу 3 раза в магазин и на почту. Уже немного напрягает, но судя по всему, и в мае тоже самое будет. Знакомые медики вангуют до 15 июня.

Касательно товаров в магазинах, то вроде как все есть, только некоторые товары уже подросли в цене, начиная с пресловутого имбиря. Для "выживателей" рекомендую пост полярника о том, как на узком рационе сохранять относительно правильное питание https://basil222.livejournal.com/523.html

Касательного самого режима, то часть людей на него забивает, что отлично можно видеть по группам детей во дворе или заседаний на лавочках. В итоге, часть людей соблюдает режим самоизоляции, часть не соблюдает. Ввиду этого есть вопросы к эффективности текущей практики в долгосрочной перспективе. С другой стороны, есть несомненный плюс – больше времени стал уделять чтению бумажных книг, коих к прочтению уже накопилось немало.

3. Если раз уточню – если вы хотите что-то прислать для размещения в блога, присылайте либо в ЛC в ЖЖ, либо на почту [email protected]. Присылать в ВК или Фейсбук, а потом ругаться, что вам не отвечают, не нужно. У меня просто физически нет времени просматривать такой объем переписки сразу в нескольких соц.сетях, поэтому стараюсь канализировать все в 1-2 источника. Так что пишите на правильный адрес и если вы присылаете не совсем уж полный трэш (например в стиле "Борис, почему вы молчите о роли язычества?"), то более-менее годные материалы найдут своего читателя.

4. И еще, в порядке бесплатной рекламы. Группа товарищей, которые в свое время делали "Голос Севастополя" и помогали его поддерживать, выпустили игру "Галактика Онлайн" на космическую тематику https://bipgame.io/faq/index/01galaxy-planets-minerals в жанре 4х-стратегии. Так что помогаю с пиаром.

Игра типичная браузерка, только вместе обычных денег, там донат через криптовалюту. На компе я бы играть вряд ли стал, тем более, что есть "Стелларис" (с более навороченной графикой) от Paradox, но вот на мобилках она наверное может зайти. Главная проблема таких игр – они могут пожирать неприличное кол-во времени, так что на свой страх и риск. В общем, смотрите сами, может кому приглянется. Регистрация здесь https://bipgame.io/galaxy-start (для новичков бонус по коду ColonelCassad)

5. Из относительно неплохих фильмов для домашнего просмотра могу рекомендовать "Джентельмены" Гая Ричи (не "Большой Куш" и "Карты, деньги, два ствола", но легко и не напряжно, персонаж Тренера прикольный), "Вивариум" (мизантропическая фантастика, с интересной задумкой, но так себе концом), "Платформа" (еще одна фантастическая аллюзия на современное общество, только вместо поезда из фильма "Сквозь снег", есть платформа с едой, которая спускается в вертикальную шахту – самое то для просмотра на самоизоляции). Тех, которые я бы не стал рекомендовать из отсмотренных, гораздо больше, но не будем о плохом.