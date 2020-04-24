 

С марта Россия может ввозить 5 незарегистрированных психотропных лекарств для детей

24.04.2020, 7:10, Разное

Закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в РФ препараты, вступил в силу в воскресенье, 1 марта, сообщает РИА Новости.

Федеральный закон был одобрен Советом Федерации 23 декабря и позднее подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Минздрав РФ в феврале утвердил перечень незарегистрированных лекарств, подлежащих ввозу в страну, в список вошли пять препаратов – «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам», «Фенобарбитал». Правительство РФ на закупку препаратов выделило на 2020 год 22 миллиона рублей.

Ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств будет осуществлять федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод». Деньги на закупку, ввоз и доставку конкретной партии таких лекарств предусматриваются Минпромторгом в федеральном бюджете на соответствующий год.

Согласно закону, правительство РФ получает право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Уточняется понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Законом также устанавливаются полномочия правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что решение о необходимости закупки для пациента незарегистрированного в РФ препарата будут принимать врачебные комиссии медицинских организаций по медицинским показаниям. Заявка для включения необходимых лекарств в план по ввозу будет подаваться в Минпромторг и Минздрав. Минздрав РФ будет направлять дополнительные сведения в МВД для информирования Международного комитета по контролю над наркотиками.



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