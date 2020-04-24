 

Поруганная “Зулейха” побила конкурентов

24.04.2020, 7:09, Разное

Премьерный показ драмы состоялся 13 апреля. Картина
режиссера Егора Анашкина “Зулейха открывает глаза” стартовала удачнее остальных сериалов.

За первую неделю трансляции лента побила сразу несколько
рекордов. Первые пять эпизодов вызвали активный зрительский интерес: теленовелла
о храброй Зулейхе возглавила топ-20 популярных сериалов, выходящих в
прайм-тайм. Картина Анашкина опередила конкурентов со значительным отрывом.

Смотрели сериал “Зулейха открывает глаза” не только по
телевизору. Лента приковала внимание пользователей Сети. К 21 апреля
первые пять эпизодов набрали суммарно более девяти миллионов просмотров на “Ютуб”.
Каждая из серий в день премьеры попадала в тренды русскоязычного
сектора видеохостинга. Два миллиона раз теленовеллу посмотрели на
официальном сайте телеканала “Россия 1”.

Сериал “Зулейха открывает глаза” спровоцировал
бурную общественную дискуссию. Народ разделился на два противоборствующих
лагеря: одни ругали авторов и картину, обвиняя в очернении исторического
наследия, другие отмечали, что лента правдиво показывает ужасы
раскулачивания. В сериале снялись: Чулпан
Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов и другие.



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