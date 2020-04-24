В России пандемия коронавируса может привести к вспышке ВИЧ
24.04.2020, 7:09, Разное
Для РФ пандемия коронавируса может закончиться вспышкой ВИЧ-инфекции. По словам заместителя руководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексея Лахова, на сегодняшний день режим самоизоляции привел к тому, что тесты на ВИЧ-инфекцию практически перестали проводиться.
Речь идет о низкопороговом тестировании, в рамках которого человек, не раскрывая свою личность, может пройти проверку на наличие ВИЧ-инфекции. Ранее этим занимались некоммерческие организации, но из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции они временно прекратили свою деятельность. Сейчас СПИД-центры оказывают помощь тяжелобольным пациентам, кроме того, осваиваются методы дистанционной работы. Однако такие ограниченные меры в будущем могут спровоцировать вспышку ВИЧ.
Ранее специалисты заявляли, что на ранних стадиях ВИЧ у человека в большом количестве вырабатываются антитела к различным вирусам, поэтому, теоретически, у таких людей шанс заражения коронавирусом намного меньше.
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