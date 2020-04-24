Дарья Мороз считает закрытой тему свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак

24.04.2020, 6:53, Разное

Осенью в Москве состоялась свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак. Дарья Мороз, бывшая супруга режиссёра, считает эту тему закрытой и не комментирует её.

Не так давно Дарья Мороз попробовала себя в новом амплуа. Актриса согласилась принять участие в шоу “Танцы со звёздами”. Ей очень понравилось реализовывать свой творческий потенциал, но неожиданно для себя и многих поклонников, она выпала из числа претендентов, покинув конкурс. Эта тема впоследствии стала предметом обсуждения в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир”.

В ходе разговора, телеведущий поинтересовался у артистки, что её больше ранило, свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак или поражение в танцевальном конкурсе. Гостья студии смутилась, услышав такой вопрос, но не стала уходить от ответа. Она заявила, что в настоящий момент переживает из-за недобора баллов. После объявления результатов, звезда долго обсуждала произошедшее с партнёром Святославом Герасимовым, пытаясь понять, в чём они совершили ошибку. Что же касается экс-супруга, то эту тему она и вовсе не желает обсуждать. Тем не менее, Дарья Мороз подчеркнула, режиссёр обычно следит за её творческими успехами, но к подобным проектам относится скептически, а потому никак не отреагировал на данную неудачу.

В конце передачи Андрей Малахов, как всегда, сумел всех удивить, и в особенности знаменитость. Он заявил, что у неё ещё есть шанс вернуться в шоу и победить, но решать это будут телезрители. Какой выбор они сделают — станет известно уже в субботу.