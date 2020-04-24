Вирус перекинулся на домашних животных — NBC о том, как уберечь любимых питомцев

24.04.2020, 6:50, Новости дня

В штате Нью-Йорк вирус Covid-19 впервые был подтверждён у двух домашних кошек, пишет NBC. Как передаёт телеканал, они стали первыми домашними животными в США, у которых выявили новый тип коронавируса. Чтобы обезопасить питомцев в разгар пандемии, эксперты советуют соблюдать по отношению к ним те же меры предосторожности, что и к другим членам семьи.

Сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний и Министерство сельского хозяйства подтвердили информацию о заражении двух домашних кошек, живущих в разных районах штата Нью-Йорк. Они стали первыми в США домашними животными, у которых подтвердилось наличие нового коронавируса. Обе кошки испытывали лёгкие симптомы респираторного заболевания и, как ожидается, должны полностью выздороветь.

В первом случае ни у одного из жильцов дома анализ не выявил Covid-19, во втором — вирус сначала обнаружили у владельца кошки. Сегодня эксперты полагают, что домашние животные могут заражаться вирусом от людей, однако отмечают, что риск получить Covid-19 от питомца невелик.

ЭВАН ЭНТИН, ветеринар, специализирующийся на лечении диких, экзотических и мелких животных: В первую очередь вы должны опасаться людей, а не домашних животных. А если у вашего питомца обнаружился вирус, заразили его, вероятно, вы.

Сегодня ночью также появилась новость о том, что положительный результат теста на коронавирус был обнаружен у восьми львов и тигров в зоопарке Бронкса. Ранее в этом году в Гонконге умерла инфицированная вирусом собака.

КРИСТЕН ДАЛГРЕН, корреспондент NBC News: Многие сейчас задаются вопросом: как понять, болен ли ваш питомец, и что делать, чтобы защитить его.

Симптомы коронавируса у животных сходны с человеческими, включая кашель и насморк. На сегодняшний день Центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что животным необходимо соблюдать дистанцию, как и всем нам. Не позволяйте питомцам контактировать с людьми и животными за пределами вашего жилища. По мере возможности держите кошек дома. Выгуливайте собак на поводке и избегайте собачьих площадок и общественных мест. А также, насколько возможно, держитесь на расстоянии от них, если заболеете сами.

ДЖОН ТОРРЕС, эксперт NBC по медицинским вопросам: Если у вас присутствуют симптомы коронавируса, носите маску и обязательно чаще мойте руки.

В общем, чтобы обезопасить питомца, ведите себя с ним так же, как с любым другим членом вашей семьи.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2020 года.