Business Insider – круизы отменяются — в Монако миллионерам запретили кататься на яхтах

24.04.2020, 6:50, Новости дня

В княжестве Монако владельцам яхт запретили совершать морские прогулки на время карантина, пишет Business Insider. Как отмечает издание, в городе-государстве треть жителей — миллионеры, некоторым из которых принадлежат самые большие и знаменитые яхты в мире, а раз в году в порту Эркюль проводится популярное яхт-шоу.



Reuters

Город-государство Монако на Французской Ривьере, как и весь мир, вводит ограничения в рамках борьбы с коронавирусом: богатым резидентам временно запрещено совершать морские прогулки на своих яхтах, пишет Business Insider. Владельцам круизных кораблей длиной более 24 м придётся заполнить санитарную декларацию для входа в порт.

Как рассказывает издание, из 38 тыс. жителей около трети являются миллионерами, а некоторые из самых больших и знаменитых яхт в мире пришвартованы в помпезном порту Эркюль. В Монако прибывают яхты со всего мира: ежегодно здесь проводится яхт-шоу. В 2019 году на нём побывало 30 тыс. человек и были представлены мегаяхты стоимостью $4,3 млрд. За последние годы в порту были замечены яхты, принадлежащие сооснователю сети люкс-отелей Wynn Resorts Стиву Винну и русскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому.

Как рассказал американской газете Рафаэль Соло, генеральный директор брокерской компании Fraser Yachts с офисами в Монако, жители города-государства полностью поддерживают введение карантина. «Многие капитаны и команда остались на яхтах, то есть на карантине, но в хорошем настроении, поддерживая яхты (и себя) в хорошей форме и готовясь к будущей отмене ограничений, — заявил Соло. — Яхты сигналят каждый вечер в знак благодарности работающим на передовой и в жизненно важных отраслях».

Пока яхт-шоу 2020 года в Монако предполагается провести, как запланировано, с 23 по 26 сентября, однако, по словам Рафаэля Соло, «время покажет, как будут развиваться события». Как и многие брокерские фирмы, его Fraser Yachts проводит виртуальные экскурсии по яхтам — «но, конечно, ничто не заменит физического присутствия на борту яхты, чтобы в реальности оценить отделку, пространство, помещения и рабочие характеристики, которые отличаются у каждого судна».

Белорусский трейдер Игнат Бондарчук, который живёт в Монако с 2018 года, рассказал в интервью изданию, что во время пробежек около порта Эркюль ему «странно не видеть, как корабли заходят и выходят из порта».

По информации издания, пока карантин в Монако готовятся снять 3 мая. До этого дня жителям позволено покидать дома только по важным делам: если им необходимо пойти на работу, в магазин или аптеку, поехать по крайне важным семейным делам и выйти на улицу на непродолжительное время для физических упражнений или выгула домашних питомцев. Согласно официальному правительственному сайту, полиция патрулирует улицы с помощью дронов, пресекая любое скопление людей и выписывая штрафы вплоть до €200. Монако считается одним из самых безопасных городов в мире: на 100 жителей здесь приходится один полицейский, а круглосуточная система видеонаблюдения покрывает весь город.

На момент публикации статьи в княжестве зафиксировали 94 подтверждённых случая коронавируса. Согласно средствам массовой информации, правитель страны принц Альберт II стал первым главой государства, у которого 19 марта нашли новую болезнь. С тех пор князь Монако вылечился и воссоединился со своей семьёй, пишет Business Insider со ссылкой на местную газету.