Лукашенко раскритиковал страны Европы за методы борьбы с коронавирусом

24.04.2020, 6:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного после самоизоляции иммунитета.

«Опыт Западной Европы: они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей… И это метод (борьбы с коронавирусом), нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…» – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

По словам президента Белоруссии, в странах, которые стали выпускать жителей из изоляции, эти люди выходят на улицу «ослабленные, не видели белого света». По его словам, люди с ослабленным иммунитетом, которые вышли из самоизоляции, «получат вот этот вирус».

Ранее Лукашенко пообещал не закрывать границы Белоруссии в условиях пандемии.

Во вторник Лукашенко также раскритиковал введенные в некоторых учебных заведениях правила, назвав «глупостью» использование масок и антисептиков в школах. До этого он объявил о возобновлении занятий в школах после каникул, несмотря на то, что ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить меры против коронавируса.