В Китае назвали “очень абсурдным” иск американского штата из-за пандемии коронавируса

24.04.2020, 6:42, Новости дня

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан считает, что у иска, поданного генеральным прокурором американского штата Миссури к властям Китая из-за пандемии коронавирусной инфекции, нет никаких перспектив. Об этом он заявил на брифинге 22 апреля, его стенограмма опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

“У такого рода “судебного процесса” нет фактической или правовой основы. Это только вызывает усмешку”, – сказал он.

Дипломат утверждает, что с начала вспышки коронавирусной инфекции китайское правительство “открыто, прозрачно, ответственно и своевременно” информировало Всемирную организацию здравоохранения и другие страны, в том числе США, о пандемии.

“США имеют беспрепятственный доступ к информации и данным из Китая”, – заявил Гэн Шуан.

Он назвал будущий судебный процесс легкомысленным и сказал, что он бросает вызов теории права. Исходя из принципа суверенного равенства, американские суды не обладают юрисдикцией по поводу действий, предпринимаемых правительством Китая в связи с эпидемией, подчеркнул дипломат. По мнению Гэн Шуана, самым правильным в этой ситуации будет отклонить “этот оскорбительный иск”.

Агентство Associated Press отметило, что во время брифинга дипломат также назвал инициированный Миссури судебный процесс “очень абсурдным” (в стенограмме на сайте МИД КНР этого высказывания нет).

Генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт подал иск к правительству КНР, Коммунистической партии, чиновникам и ведомствам Китая в Федеральный окружной суд Восточного округа Миссури 21 апреля. По мнению Шмитта, китайские власти скрывали информацию и отрицали факты передачи коронавируса, что привело к пандемии, а также приложили мало усилий для ее сдерживания. Прокурор заявил, что пандемия непосредственно коснулась Миссури, где тысячи людей заболели, а многие умерли. Сумма исковых требований в заявлении Шмитта не называлась.

Миссури стал первым американским штатом, подавшим иск к Китаю. Но 22 апреля о планах инициировать аналогичный судебный процесс заявила генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч. Она считает, что Китай нужно привлечь к ответственности “за злонамеренные и опасные действия”, которые привели к жертвам и серьезным экономическим потерям.

Associated Press предполагает, что подобные судебные процессы, вероятно, будут символическими, поскольку Китай защищен суверенным иммунитетом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 2,65 млн человек, 185,4 тыс. из них скончались, 723,3 тыс. выздоровели. США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19. Коронавирусом там заразилось почти 844 тыс. человек, более 77 тыс. погибли.