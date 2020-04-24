 

ОРДО и ОРЛО синхронно признали летальные случаи COVID-19 – Минреинтеграции

24.04.2020, 6:42, Новости дня

На всех временно оккупированных Россией территориях Украины – на Донбассе и в Крыму – обострилась эпидемическая ситуация вследствие распространения заболевания COVID-19. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

“22 апреля оккупационные администрации ОРЛО и ОРДО синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса. Также была синхронно обнародована информация о значительном росте количества инфицированных. Подобное “совпадение” свидетельствует о том, что решения об обнародовании информации об эпидемии принимаются в одном центре, который координирует работу обоих российских оккупационных образований”, – говорится в сообщении.

Если утром 22 апреля оккупационные власти ОРДО заявляли о наличии 36 случаев заражения, то вечером того же дня было объявлено уже о 67 инфицированных (рост на 86%). Оккупационная администрация ОРЛО 22 апреля объявила о наличии 48 инфицированных. Всего оккупанты говорят о 115 зараженных и более 13 тыс. тех, кто находится под подозрением на наличие коронавируса, подсчитали в украинском министерстве.

“Перекрыты основные выезды из города Хрустальный (ранее – Красный Луч). В городе Первомайск, закрытом на карантин еще 15 апреля, население чрезвычайно обеспокоено отсутствием достоверной информации об эпидемии, ведь люди знают о фактах заболевания, в том числе среди медиков, которые скрываются оккупационной администрацией”, – утверждает пресс-служба Минреинтеграции.

“Власти” Крыма и Севастополя информируют о 78 заболевших COVID-19.

“И на Донбассе, и в Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов тщательно скрывается”, – добавили в ведомстве.

О том, что оккупационные власти на Донбассе и в Крыму скрывают реальную информацию о заражениях, маскируя коронавирусную инфекцию под пневмонии, 18 апреля говорил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

20 апреля стало известно о блокировке на территории России сайта Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Основанием для ограничения доступа к сайту стала новость от 30 марта, в которой, в частности, говорилось, что оккупационные власти в Крыму и на Донбассе скрывают от населения информацию об истинных масштабах эпидемии коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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