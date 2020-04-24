 

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

24.04.2020, 6:40, Новости дня

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны.

По его словам, правительство уже сегодня разрешит собираться в группы до 10 человек, а с понедельника снова откроются университеты.

Министр уточнил, что это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в стране.

Карантинные меры в Чехии из-за пандемии коронавируса ввели более месяца назад, сообщает телеканал "Россия 24".



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