У COVID-19 есть слабые стороны, но пока он побеждает всех ученых мира

24.04.2020, 6:40, Новости дня

Нелегальных мигрантов в США начнут проверять на коронавирус перед депортацией. Об этом сообщают местные СМИ. Таким образом намерены сдержать распространение пандемии за пределами Штатов. Ранее власти других стран уже жаловались, что депортированные из США привозят на родину опасный вирус. В месяц иммиграционная служба будет приобретать около двух тысяч тестов. Тем временем американские ученые нашли у коронавируса слабые звенья.

Высокая температура, влажность, прямой солнечный свет — все, что нужно для уничтожения коронавируса. К таким выводам пришли американские ученые, корпевшие над изучением COVID-19. По их данным, вирус в капельках слюны лучше всего выживает на поверхностях в сухих помещениях.

"Если смотреть на коронавирус, как на цепочку с множеством звеньев, то мы в рамках исследования нашли слабые звенья, от которых зависит его распространение. Это тепло и влажность. В комнате при температуре до 24 градусов и влажности в 20 процентов период полураспада вируса составляет около часа, но в тех же условиях на улице и при воздействии прямых солнечных лучей время сокращается до полутора минут", — говорит заместитель министра внутренней безопасности по науке и технологиям Уильям Брайан.

Британские исследователи тем временем приступили к испытанию на добровольцах вакцины, разработанной в Оксфордском университете. Создавали ее на основе вируса шимпанзе, в который добавили часть генетического кода COVID-19. Для испытаний отобрали 1100 человек.

"Как ученый, я хочу поддержать научные исследования всеми возможными способами. Я не изучаю вирусы, и в последние дни чувствовала себя бесполезной в научной деятельности. Но стать добровольцем для вакцины — достаточно простой способ внести свой вклад в борьбу с пандемией", — говорит Элиза Гранато.

Шансы на успех сами разработчики оценивают в 80 процентов. Если вакцина окажется действенной, то к сентябрю в Британии произведут около миллиона доз. О поставках за рубеж пока ни слова. А они, с большой долей вероятности, могут понадобиться. В частности, Ираку, где отметили очередной рост темпов распространения коронавируса после ослабления карантинных мер. Власти страны пять дней назад объявили о частичной отмене комендантского часа и открытии магазинов в преддверии Рамадана. Тогда в сутки заболевало около 20 человек. За минувшие 24 часа зарегистрировали 46 новых случаев.

"Что ж поделать. Я не могла остаться дома. Да, этот Рамадан отличается от предыдущих из-за коронавируса, но отметить его надо. Поэтому я и пошла за покупками — орехами, специями и прочим. Мы в любое время должны сохранить наши обычаи и традиции", — объясняет домохозяйка Ум Раван.

Рекордный рост заразившихся за сутки и в Египте — более 230 случаев. Из-за Рамадана там также сократили комендантский час. Но после получения данных о заболевших власти решили продлить действующий в стране карантин.