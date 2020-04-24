Вопрос на засыпку: как спасти нефтяную отрасль США от краха

24.04.2020, 6:40, Новости дня

Министерство финансов США рассматривает различные пути помощи компаниям нефтедобывающего сектора, которые оказались в крайне затруднительном положении на фоне падения спроса и обвала цен.

Министр финансов страны Стивен Мнучин рассказал агентству Bloomberg, что среди прочих мер прорабатывается вариант кредитования компаний этой отрасли, однако какого-то решения пока нет.

“Мы среди прочих составляющих рассматриваем возможность обеспечения услуг по кредитованию для нефтяной отрасли. Изучаем множество иных опций, но пока не пришли к какому-либо окончательному заключению”, — сказал он.

Прежде всего, отметил Мнучин, это касается компаний, которые имеют рейтинг ниже “инвестиционного”, так как они не могут занимать на открытом рынке — сейчас это слишком дорого. Стоит сказать, что в сланцевом секторе достаточно много компаний с “мусорным” рейтингом, и во многом их деятельность строилась как раз на возможности занимать под очень низкие ставки, но это было до наступления кризиса.

Сейчас, когда цены на нефть марки WTI стоят менее 20 долларов, а в начале недели и вовсе уходили в минус, по оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, более тысячи американских компаний могут уйти с рынка.

По данным источников Bloomberg, Минфин также рассматривает вариант финансовой помощи в обмен на долю в предприятии или же обязательство снизить добычу.

Очевидно, власти Штатов будут делать все, чтобы в выборный год не допустить массового банкротства и, как следствие, еще большего роста безработицы.

К тому же, прослеживается желание заставить компании снижать добычу, хотя это противоречит и правилам рынка, на которых строится экономика США, и антимонопольного законодательства.

Снижение добычи нужно для того, чтобы стабилизировать цены. Страны-участницы ОПЕК+ начнут снижать добычу уже с мая, а США пока делают это лишь вынужденно.

Тем не менее, другого пути у Америки нет, хранилища фактически переполнены. В Кушинге, куда направляются объемы поставок по фьючерсам на WTI, уже заполнено 80%, а все остальное забронировано на будущее. Так что сланцевый сектор будет вынужден сокращать добычу.