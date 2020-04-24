 

Кадыров раскрыл обстоятельства знакомства с Путиным

24.04.2020, 6:30, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что с президентом РФ Владимиром Путиным его познакомил отец – Ахмат Кадыров, встреча с российским лидером состоялась в Сочи в 2000 году.

«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров, это было в Сочи в 2000 году. В последующем были встречи также в Моздоке, в Гудермесе», – сказал Кадыров в прямом эфире на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика о первом знакомстве с главой государства.

Напомним, в январе Кадыров создал в Чечне консультативный совет из числа ветеранов команды первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. При этом глава республики заверил, что не собирается никуда уходить.



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