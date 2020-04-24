Мнение: Преступление без срока давности

24.04.2020, 6:15, Разное

Следственный комитет о военных преступлениях финнов на территории СССР.

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).

Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер.

За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

На данный момент в Карелии проживает более 2 000 бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности.

В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным. Эти преступления без срока давности.

Официальный представитель СК России С. Петренко

https://sledcom.ru/news/item/1457585/ – цинк

Это что же получается, теперь памятных досок Маннергейму вешать не будут?

Ну а так, изменение риторики конечно радует, вместо попыток подластиться к финнам с героизацией Маннергейма, теперь уголовные дела о геноциде и немецко-финские захватчики в официальных заявлениях. Неплохо.

Может быть и в ряде других исторических вопросах перестанут жевать сопли и будут называть вещи своими именами.

Можно также отметить, что из гос.органов, именно Следственный Комитет чаще прочих радует жесткой риторикой по историческим вопросам и там хотя бы видна какая-то жесткая позиция, которая прямо скажем далеко не всегда проявляется в риторике органов власти, когда она действительно нужна.