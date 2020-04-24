Курение и лишний вес в молодости приводят к нарушению работы мозга в зрелости

24.04.2020, 5:57, Разное

Курение, высокий уровень холестерина и лишний вес в молодом возрасте повышают вероятность возникновения проблем с мышлением и памятью через десятки лет, выяснили американские ученые. Результаты нового исследования будут представлены на 72-й ежегодной встрече Американской академии неврологии в Торонто.

«Как показывают результаты, люди должны уделять пристальное внимание своему здоровью даже в двадцатилетнем возрасте», – сказала автор исследования Фарзане Соронд (Farzaneh Sorond).

Соронд добавила, что мы давно знаем, что такие факторы риска сердечно-сосудистых болезней, как высокое артериальное давление и высокий уровень глюкозы в крови, связаны с нарушениями кровотока в мозге и проблемами с мышлением у пожилых людей. Но исследование показывает, что связь с этими факторами может появиться десятилетиями раньше, и повреждения могут начаться в более молодом возрасте.

В исследовании приняли участие 189 человек, средний возраст которых при начале наблюдения за ними составил 24 года. В течение 30 лет состояние их сердечно-сосудистого здоровья проверяли 8 раз и оценивали на основании пяти факторов: курения, индекса массы тела, артериального давления, общего холестерина и уровня глюкозы в крови натощак.

Через 30 лет ученые протестировали память и мыслительные способности участников, а также способность мозга регулировать кровоток.

Ученые обнаружили, что вероятность лучших результатов в тестах на мышление и память выше у тех людей, состояние сердечно-сосудистого здоровья которых было лучше в начале исследования. Например, улучшение на 1 пункт по шкале сердечно-сосудистого здоровья связано повышением оценки способности к концентрации внимания на 2,2 балла.

При более крепком сердечно-сосудистом здоровье на момент начала исследования и в течение первых 7 лет наблюдения была выше вероятность лучшей способности организма поддерживать стабильный кровоток в мозге при изменении артериального давления.