Россиянам разрешили не делать проверку счетчиков до Нового года

24.04.2020, 5:55, Разное

Представители Росстандарта сообщили, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 россиянам разрешается не проводить проверку счетчиков до 2021 года. Пока жители могут пользоваться даже приборами с истекшим сроком годности, сообщает URA.ru.

Управляющие компании обязали не взимать штрафы за оплату услуг ЖКХ, рассчитанную согласно показателям непроверенных счетчиков. В Росстандарте рекомендовали не верить мошенникам, которые предлагают услуги по проверке приборов, представляясь госслужащими.