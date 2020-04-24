Замена пищевой соли может предотвратить развитие болезней сердца

24.04.2020, 5:53, Разное

Эффект уменьшения артериального давления в результате отказа от соли предотвращает почти 208 тысяч смертей по причине инсульта и еще 175 тысяч из-за сердечных заболеваний. Ученые рекомендуют употреблять ее йодированный вариант.

Если сравнивать количество используемого в блюдах калия и натрия в Китае, то окажется, что на долю второго элемента приходится больше потребителей. В основном, люди принимают данное вещество в домашних условиях за столом. В случае замены соли наблюдается возможность заметно снизить уровень артериального давления и связанных с ним болезней на территории Поднебесной, где пять лет назад больше двух миллионов смертей, по словам ученых, произошли из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Поедание провизии с существенным объемом соли способно увеличить кровяное давление, что влияет на возникновение ранней смерти от сердечных заболеваний или инсульта. Согласно информации специалистов, на всей планете чрезмерное употребление соли каждый год приводит к кончине не менее трех миллионов человек. Около 50% граждан Китая в возрасте 35-75 лет жалуются на повышенное кровяное давление, а 30% смертельных инсультов у населения данного азиатского государства связаны со значительным потреблением натрия.