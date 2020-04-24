Мнение: Ким Чен Ын в коме – вместо него будет сестра: я написал ей первое письмо

24.04.2020, 5:40, Разное

Я питаю слабость к азиатским женщинам. Особенно – кореянкам. В связи с конфликтом с женой, который продолжается долгие месяцы, кореянки, особенно – сестра Ким Чен Ына, поскольку корейский ресторан, куда я обычно хожу, и где прекрасны все официантки, закрыт, мне нравится всё больше и больше с каждым днем. Ким Ё Чжон зовут прелестницу. Сегодня я написал ей короткое проникновенное письмо. К тому же же, сейчас это не проблема – есть и адрес девушки (“КНДР, Пхеньян, Ким Ё Чжон) и переводчик легко переведет на корейский все написанное.

Собственно, Ын – в коме, никакой “не глубокой медитации”, и сообщило об этом северо-корейское агенство Yonhap (“Рёнхап”). Лично я считаю, что диабет на фоне сердечно-сосудистой недостаточности его все же рано добили. Лишний вес способствовал. В КНДР с конца прошлого года готовили замену лидеру страны Ким Чен Ыну, писала японская газета “Иомиури”. Не случайно, ведь лидера КНДР надо заменить, если он умрет. А он, похоже, уже того…

На пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года было принято решение на случай внезапной смерти Ким Чен Ына всю власть в стране передать его сестре Ким Ё Чжон. Прекраснейшее, мудрое решение.

Лидер КНДР еще с августа чувствовал себя плохо, после ряда подъемов на гору Пэктусан его состояние ухудшилось, так что операцию вполне можно назвать плановой, последний раз Ына видели 11 апреля на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Оснований верить данным южнокорейской разведки, да и США, естественно, не стоит, они будут нагнетать ситуацию по максимуму — но версия официального Сеула представляется куда более правдоподобной. А она такова.

В январе в Пхеньяне побывала группа врачей из Франции, как утверждается, из-за ухудшения состояния Ким Чен Ына, страдающего от высокого давления, болезни сердца и диабета. Работа по подготовке на замену ему Ким Ё Чжон ускорилась, и она фактически стала “человеком номер два” в северокорейской иерархии.

Не так давно Ын перенес плановую операцию под присмотром французских врачей. Какая у них в Европе медицина – теперь хорошо известно. Ну и после операции не появлялся на публике, уйдя в “глубокую медитацию”, проще говоря – кому. Журналистка NBC News Кэти Тур, кстати, написала, что Ким Чен Ын впал в кому после операции на сердце, а его мозг умер. Но потом ее попросили пост удалить – рано сообщать данные своих источников из разведки.

Ын пропустил ряд важнейших плановых мероприятий, на которых просто не мог бы не присутствовать, будучи не в коме. День рождения Ким Ир Сена 15 апреля (его не было) – немыслимо. Так вот, Ким Ё Чжон, 김예정,너 매력있어 나 완전 매력적이야 오늘 밤 헤일로프트로 와.

Буду ждать ответ.

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