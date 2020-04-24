Польский профессор – подключить НАТО к борьбе с коронавирусом — в интересах США

24.04.2020, 5:35, Новости дня

Европе и Штатам надо брать пример с РФ и подключить свою армию — то есть НАТО — к борьбе с коронавирусом, заявил профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский после состоявшейся видеоконференции президента Польши Анджея Дуды и Йенса Столтенберга. В беседе с Polskie Radio эксперт объяснил, что НАТО может предоставить свои медицинские службы, и в этом должны быть заинтересованы превратившиеся в эпицентр эпидемии Штаты.



Reuters

«Президент Польши Анджей Дуда принял участие в получасовой видеоконференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом о действиях альянса в связи с пандемией коронавируса», — заявил президентский министр Кшиштоф Щерски.

В свою очередь гость Polskie Radio профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский отметил, что недавно РФ провела большую операцию по переброске тысячи человек на нескольких самолётах в Италию. Россияне среди прочего помогали при дезинфекции итальянских больниц. Польский учёный добавил, что такие операции обычно проводит МЧС России, а на этот раз РФ подключила свою армию.

«Конечно, это было сделано с соответствующим освещением со стороны средств массовой информации, которые должны были убедить итальянцев в том, что их союзники по НАТО и ЕС покинули их, и единственной страной, которая протянула им руку помощи, оказалась именно Россия», — добавил Пшемыслав Журавский вель Граевский.

Польский профессор уверен, что разговор между президентом Анджеем Дудой и Йенсом Столтенбергом был посвящён будущему участию НАТО в борьбе с коронавирусом. «Альянс может поделиться своими медицинскими службами», — объяснил эксперт.

Гость Polskie Radio также напомнил, что Польша как член НАТО является территориальным центром учений Defender 2020, в то время как США — гегемон в силах НАТО — превратился в центр эпидемии. «Национальный интерес США может быть фактором, стимулирующим такую ​​деятельность», — резюмировал Пшемыслав Журавский вел Граевский.