 

69 украинских моряков с судна Eleftherios Venizelos, на котором был зафиксирован коронавирус, возвращаются домой

24.04.2020, 5:25, Новости дня

Украинские моряки с судна Eleftherios Venizelos, на котором был зафиксирован коронавирус, возвращаются домой. Об этом 23 апреля в Facebook сообщил МИД Украины.

Отмечается, что 22 марта судно прибыло в греческий порт, где стояло на карантине. Украинские моряки безотлагательно получили необходимую медицинскую помощь. Тех, у кого не была обнаружена коронавирусная инфекция, отправили на обсервацию в отели Афин. Консулы в специально созданном чате круглосуточно поддерживали связь со всеми моряками из Украины

С 3-го по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований Всемирной организации здравоохранения и минздрава Греции.

На данный момент срок обязательной обсервации моряков завершился, а тесты на инфицирование коронавирусом дали отрицательный результат. 69 моряков – членов экипажа уже выехали из Греции и вскоре вернутся на родину.

В то же время 12 украинских моряков до сих пор придерживаются режима карантина на судне. Посольство Украины продолжает оставаться с ними на связи.

69 українських моряків з судна «Eleftherios Venizelos» повертаються додому22 березня до грецького порту прибуло судно …

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Neljapäev, 23. aprill 2020

31 марта греческий телеканал SKAI со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщил, что примерно у 20 моряков с судна Eleftherios Venizelos, стоящего на рейде у порта Пирей в Греции, обнаружен коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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