Дело о пленках Ермака переквалифицировали и передали полиции. Его подозревают в мошенничестве

24.04.2020, 5:25, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело о возможной коррупции Дениса Ермака со злоупотребления влиянием на мошенничество (ст. 190 КК Украины) и передала его Национальной полиции. Об этом сообщили в юридической компании “Миллер” на своей странице в Facebook.

“Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги просто для собственного обогащения”, – отметили юристы, которые защищают депутата Гео Лероса.

В юридической компании отметили, что мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ.

Матеріали кримінального провадження по так званих «плівках Єрмака» передано до Національна поліція України. Сьогодні… Posted by Міллер, юридична компанія on Neljapäev, 23. aprill 2020

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов видео.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для записи встреч Дениса Ермака.