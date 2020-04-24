Пока совсем не факт, что назначение Саакашвили состоится, людей без биографии через парламент проводить куда легче

24.04.2020, 5:25, Новости дня

Украина на месяц раньше отметила годовщину президентства Владимира Зеленского. Множество обобщающих материалов вышло, не дожидаясь мая, когда, собственно, и прошла инаугурация, в качестве повода хватило года со второго тура. Текст на одном из самых популярных политических ресурсов и вовсе начинается словами “22 апреля 2019 года Владимир Зеленский впервые проснулся президентом”. И эта нетерпеливость высказать наболевшее весьма характерна.

В самые безнадежные годы застоя “Литературная газета” завела рубрику “Если бы директором был я”. Не имея никакой возможности повлиять на основания общественной жизни, неравнодушные граждане предлагали какие-то меры по благоустройству советской повседневности и быта, часто, кстати сказать, весьма разумные и оригинальные. Это создавало впечатление реального участия читателей в общих делах, эдакий суррогат гражданственности в сфере, не опасной для власти. При всей своей очевидной неподготовленности Зеленский, возглавив страну, словно помог многим соотечественникам осознать, что уж они-то точно были бы президентами не хуже, и жанр текстов “если бы президентом был я”, окатывающих действующего главу государства презрением, просто расцвел.

Как тут не вспомнить слова из инаугурационного послания, что “каждый из нас президент”? Но как газетные “директора” не складывались в гражданскую силу, так и нынче множественные люди, которым негодящий президент, как они уверены, в подметки не годится, никак не образуют вразумительной альтернативы, не имея при этом оправданий советского времени, беспощадного ко всякому диссидентству. Если Зеленский демонстрирует президентскую бестолковость, его оппоненты отвечают политическим бессилием. Кажется, тут счет равный.

В ситуации некоторого избытка потенциальных президентов при недостатках президента действующего и диком кадровом голоде как в рядах власти, так и у оппозиции, в поле зрения неизбежно должен был попасть настоящий президент, пусть и порядком траченный. О Саакашвили у Зеленского помнили с самого начала: указ о восстановлении гражданства подписан через неделю после инаугурации, 28 мая, и на Банковой с тех пор Миша появлялся неоднократно. Но чтобы дать ему еще один шанс в Украине, нужно было, чтобы своими шансами не воспользовались свежие кадры. Блеклость и невыразительность уже второй правительственной команды и отсутствие даже имитации напора поневоле подталкивают рассматривать кандидатуру этого человека-фейерверка, у которого когда-то получилось, давно, не здесь, да и не до конца.

О том, что Саакашвили на каждых похоронах покойник и на каждой свадьбе жених, – не просто не секрет, это его знаменитая фишка. Не то чтобы он не хочет играть вторым номером, просто не умеет. Узнав о планах назначения его в правительство, “совет директоров” единогласно пришел к выводу, что конфликты внутри правительства и, что важнее, с самим Зеленским станут неизбежными. Многие справедливо опасаются, что бывший реформатор, казалось, нереформируемого нынче способен производить больше дыма, чем огня, и шума, чем движения. Но Зеленскому противопоказано президентство на тихом ходу, и запустить Мишу в наше болото – верное средство оживить нехорошо замирающую картинку со всеми вытекающими рисками, а без рисков рассчитывать вообще не на что.

Пока совсем не факт, что назначение состоится, людей без биографии через парламент проводить куда легче. Но точно факт, что и Зеленский, и Саакашвили отдают себе отчет в проблематичности своей связки, как и в ее потенциале. Два президента могут оказаться значительно хуже, чем один. И никто так не хочет всем все доказать, как эти двое. Ну, пусть.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора