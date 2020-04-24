Новая методика лечения COVID-19 способна восстанавливать после инсультов

24.04.2020, 5:21, Новости дня

Аппарат "Гелиокс-экстрим", который в настоящее время начал применяться в лечении пациентов с COVID-19 в московском НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, может помочь в эффективном восстановлении после инсультов, а также в лечении тяжелейших патологий.

Китайские специалисты констатируют у перенесших COVID-19 пациентов очевидное ухудшение памяти, увеличение числа ишемических инсультов. По словам разработчика аппарата Александра Панина, российские ученые провели успешное испытание новой методики лечения с помощью установки по лечению ишемических инсультов. Уже через 10 дней такого восстановления пациенты могут самостоятельно есть, вставать с постели, постепенно возвращаться к обычной жизни.

В МОНИИАГе под управлением академика Краснопольского профессор Шугинин проводит лечение беременных с дыхательной патологией аппаратом "Гелиокс-экстрим". Кроме того, там началось успешное лечение фетоплацентарной недостаточности с помощью этой методики, в основе которой технология разогревания смеси гелия и кислорода — термогелиокс, которая используется в случае тяжелого течения болезни, когда в кровь уже не поступает кислород. Использование этого аппарата позволяет кардинально улучшать микроциркуляцию во всем организме, а не только в страдающем органе.

Панин в интервью Эвелине Закамской для программы "Мнение" рассказал, что на данный момент аппарат "Гелиокс-экстрим" прошел несколько успешных исследований, в том числе в лечении ишемических инсультов и различных заболеваний легких. В настоящий момент идут клинические испытания аппарата по лечению патологий у беременных, а также эректильной дисфункции у мужчин.

По словам разработчика технологии, отрицательных результатов лечения нескольких пациентов с COVID-19 в "Склифе" нет.