 

В медицинском центре в Одинцове завершен монтаж оборудования

24.04.2020, 5:21, Новости дня

Минобороны досрочно завершило строительство медицинского центра в подмосковном городе Одинцово.

Уже подключили рентген-оборудование, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, аппараты ИВЛ.

Накануне в центр были доставлены медицинские кровати, мебель, средства для транспортировки пациентов.

В целом все чистовые отделочные работы завершены, благоустроена территория вокруг. В госпиталь уже прибыли врачи и медсестры, сообщает телеканал "Россия 24".



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