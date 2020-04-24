Какие сюрпризы рынок нефти преподнесет на следующей неделе?

24.04.2020, 5:21, Новости дня

Следующая неделя может снова преподнести на рынок нефти новые сюрпризы и оказать влияние на ход торгов в других сегментах.

В целом ситуация на финансовых рынках остается довольно сложной. Трейдеров то охватывает эйфория, то приступы паники, поэтому волатильность остается высокой. Еще вчера индексы демонстрировали бурный рост, но под конец дня настроения резко ухудшились.

Рынок нефти в начале недели пережил худшие дни в своей истории, но к бурному росту котировки пока так и не перешли, хотя в данном случае понятие бурного роста довольно размыто. WTI вчера дорожала, например, почти на 20%, однако в долларовом эквиваленте это просто капля в море. Поэтому пока можно сказать, что начавшееся восстановление не получило продолжения, да и поводов для этого пока нет.

Сейчас за бочку смеси Brent дают чуть менее $22, американская WTI стоит почти 17 с половиной долларов.

Стоит отметить, на следующей неделе истекают ближайшие контракты на североморскую смесь, однако повторения истории с уходом котировок на отрицательную территорию эксперты не ждут.

Дело в том, что по фьючерсам на Brent нет обязательств поставки, как в случае с WTI. Этот сорт служит скорее эталоном, и сам объем рынка крайне невелик. Фьючерсы в данном случае скорее финансовый инструмент. Тем не менее трейдерам все равно придется закрывать имеющиеся на руках фьючерсы и перекладываться в дальние контракты, и этот процесс может создать условия для сильных колебаний.

К тому же вряд ли шоковая терапия случится дважды подряд. С другой стороны, и vesti.ru ранее неоднократно писали, на физическом рынке ситуация куда хуже. Хранилища переполнены, и колоссальные объемы топлива уже сейчас находятся в плавучих хранилищах — танкерах, которые стоят на приколе в различных портах по всему миру.