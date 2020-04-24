Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке достигло 494

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24.04.2020, 5:08, Новости дня

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в поселке Белокаменка под Мурманском достигло 494, сообщается в сводке оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

«В Мурманской области подтверждено 663 случая инфицирования коронавирусом, 494 в Белокаменке», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Более 20 подрядных организаций «Новатэка», в том числе компания «Велесстрой», возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. – рабочие «Велесстроя». В компании «Велесстрой» решили временно приостановить работы на объекте для проведения дезинфекции и проведения массового тестирования рабочих.

Рядом с Белокаменкой силами МЧС РФ развернут мобильный госпиталь на 40 коек, укомплектованный необходимым оборудованием, включая рентген-аппарат и аппараты ИВЛ.

По информации оперативного штаба, на вечер четверга в Мурманской области подтверждено 663 случая инфицирования коронавирусом, 64 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 542 человека находятся на лечении, 4 человека умерли.

Ранее мурманский губернатор объяснил вспышку коронавируса в регионе.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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