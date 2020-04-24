Мнение: Бесконечный Новый год…
24.04.2020, 5:06, Разное
Самоизоляция – скверная штука… Жизнь стала похожа на посленовогодье…
Но завтра на рассвете наступает время, когда и на кишкоблудство, а тем более на спиртное – полный запрет.
Потому что завтра на рассвете начинается месяц Рамадан.
Я хоть и не ортодоксальный мусульманин, но в прежние годы уразу (пост) старался держать. А самоизоляция – идеальное время для уразы….
Источник: Ирек Муртазин
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