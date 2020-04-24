 

Мнение: Бесконечный Новый год…

24.04.2020, 5:06, Разное

Самоизоляция – скверная штука…  Жизнь стала похожа на посленовогодье…

Но завтра на рассвете наступает время, когда и на кишкоблудство, а тем более на спиртное – полный запрет.

Потому что завтра на рассвете начинается месяц Рамадан.

Я хоть и не ортодоксальный мусульманин, но в прежние годы уразу (пост) старался держать. А самоизоляция – идеальное время для уразы….

Источник: Ирек Муртазин



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