Мнение: Бесконечный Новый год…

24.04.2020, 5:06, Разное

Самоизоляция – скверная штука… Жизнь стала похожа на посленовогодье…

Но завтра на рассвете наступает время, когда и на кишкоблудство, а тем более на спиртное – полный запрет.

Потому что завтра на рассвете начинается месяц Рамадан.

Я хоть и не ортодоксальный мусульманин, но в прежние годы уразу (пост) старался держать. А самоизоляция – идеальное время для уразы….