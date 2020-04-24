 

Мнение: Сталинская Народная Республика

24.04.2020, 4:55, Разное

Шутка про то, что после переименования Луганска в Ворошиловград на праздники https://colonelcassad.livejournal.com/5801500.html, Донецк также по праздникам будут перименовывать в Сталино, оказалась не шуткой.
Действительно, 3 дня в году Донецк будет называться Сталино. Прямо скажем неочевидное последствие выхода Донбасса из состава Украины.
Как и в ЛНР, теперь в ДНР начнут популяризировать тему города названного в честь Сталина в 1923 году (сначала Сталин, а потом Сталино). Кстати, в Ворошиловграде памятник Ворошилову есть, а в Сталино памятника Сталину нет. Непорядок.
Накал истерики на Украине ожидается знатный.

Источник: Colonel Cassad



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