В Госдуме подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram из-за «урона престижу власти»

24.04.2020, 4:54, Разное

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили законопроект, который остановит блокировку мессенджера Telegram, который оперативные штабы по коронавирусу федерального и региональных правительств используют для информирования граждан.

Согласно документу, выдержки из которого приводит газета «Коммерсант», в российском законодательстве пропишут запрет на блокировку «официальных сервисов для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Именно к таким сервисам относится Telegram, считают авторы проекта Федот Тумусов и Дмитрий Ионин. В пояснительной записке они отмечают, что у многих российских пользователей месенджер работает без проблем, остальным же он доступен через бесплатные способы обхода блокировок.

«Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — пишут они. Накануне они направили законопроект на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. Они не комментировали инициативу, но их представители подтвердили получение документов.

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Блокировку Telegram по решению суда Роскомнадзор начал в апреле позапрошлого года из-за того, что мессенджер отказался предоставить ключи дешифровки ФСБ. При этом он работает у большинства россиян. Российские медиаисследователи Mediascope отмечали, что мессенджер остается в тройке самых популярных. После смены правительства глава Роскомнадзора ушел в отставку, а надзорное ведомство отказались от массовых блокировок сторонних ресурсов для борьбы с мессенджером.