Мнение: Письмо: “Он похож немного на Диму”

24.04.2020, 4:54, Разное

Самым главным пороком является плохая рефлексия.

Плохая рефлексия бывает от того, что человек хочет манипулировать другими.

Ради манипуляций он хочет чувствовать то, что выгодно, как ему кажется, например быть холодной девушкой-плюс (когда она на самом деле любит) или, наоборот, быть супер-секси-вумен (когда на самом деле она холодна), чтобы “срывать крышу”

Человек так старается быть любимым и получить одобрение, что тонет в своем вранье, в своем притворстве и теряет себя.

Он перестает чувствовать, точнее перестает фиксировать свои чувства, замечать их, связывать с собой.

И в результате он превращается из человека в какого-то бота, который с многозначительным видом что-то изрекает, совершает какие-то действия, но не чувствует ничего, ничего не осознает и ничего не понимает. И это не жизнь.

Чтобы вернуть себе нормальную рефлексию, нужно отказаться от манипуляций. Принципиально отказаться от притворства, сделать искренность и честность обязательной для себя. Это и называется – самоуважение. Хватит уже жить в чужой голове, надо вернуться в свою голову и начать жить в своем теле. Без этого можно не мечтать ни о спонтанности, ни о воле.

Вот давайте посмотрим в этом письме, как автор ломает себе рефлексию и ради чего.

mullaa

Эволюция, здравствуйте.

Мне 33 года, есть ребенок 8 лет. В разводе 2 года. Расстались с мужем спокойно. Я была в яме до развода. Муж помогает очень хорошо финансово, но в жизни не участвует.

С деньгами, жильем проблем нет. Даже если муж не будет помогать – все равно будет ок.

(У нее есть тревога за финансовое положение, но ей кажется, что надо утверждать обратное)

Встречаюсь уже год с мужчиной. Ему 42 года, в разводе уже 4 года, дети от первого брака. С женой в отношениях с его слов плохих, не дает с детьми общаться. С работой у него все ок, с финансами похуже.

(Вот зачем она утверждает свое финансовую устойчивость. Чтобы финансовые проблемы мужчины не мешали его присваивать)

Очень симпатичный. Виски, щетина седые – невероятно сексуально. Высокий, волосатый, пахнет умопомрачительно. Спокойный. А в сексе я просто улетаю. Такое ощущение, что встретила идеального мужчину.

После каждой встречи с ним я чувствую невероятную усталость.

(Ну вот что делает плохая рефлексии. Она улетает в сексе, но чувствует невероятную усталость. Ничего она хорошего в сексе не чувствует, но никогда не признается ни ему, ни себе, потому что секс – это единственное, что их как-то объединяет, что ему приятно с ней. Но и усталость свою она преувеличивает тоже. И получается абсурд, который тоже выгоден. Можно не распутывать клубок, поскольку абсурд логике не поддается)

Вот вчера вернулась домой после ночевки с ним. И опять сказала, что хочу взять перерыв, и чтобы он сам подумал, что он готов давать для наших отношений. Знаю, что пройдет несколько дней, я успокоюсь, отдохну и снова буду скучать по нему. Но сейчас ощущение перенасыщенности.

(Она врет себе, что ей классно в сексе, но ничего не нужно от него. На самом деле ей никак в сексе, но очень хочется его серьезного отношения. Но она врет, что все наоборот, чтобы выглядело так, что она женщина успешная: хочет секс – имеет любовника, отношений не хочет – и не имеет. Только через ложную рефлексию все равно вырываются ее скалки и обрушиваются на него)

Когда я с ним на время расхожусь – мне хорошо и энергии много. Иногда думаю, что это из-за того, что у нас только секс-онли. Но он говорит огромное количество комплиментов, какая я красивая, нюхает мои волосы, кожу. Постоянно хочет меня, мы много сексом занимаемся. Возможно, доярка я, потому что сексы считаю, то 3 секса, то 4 секса. Он смеется надо мной.

(Мужик любит секс и говорит то, что и надо говорить женщине в сексе. Она собирает это в шкатулку, как и надои. Но сама никакого удовольствия не получает и очень сильно устает. Поэтому без него у нее энергии больше, но огорчает пустота в отношениях)

Просит, чтобы я чаще писала, но мне слишком много, хочется все меньше и меньше. Уже не так часто переписываемся, он обижается. Говорит, что хочет больше общаться и видеться, но мне это странно и как-то ненормально. Видимся раз в неделю.

Предлагает помощь по дому, иногда что-то дарит, заботится. Говорит, что я – самый близкий человек в его жизни, что ни с кем он так не делится, как со мной и что хочет еще больше делиться. Но мне иногда неприятно слушать про то, как он ругает свою бывшую жену, иногда пресекаю это.

(В результате самовранья приходит к выводу, что она девушка-плюс, ну и супер-секси-вумен, конечно. Корона довольна, а автор наша нет)

Не очень похоже на секс-онли. Но и на отношения не очень похоже.

Я периодически пячусь назад. Но на меня ворчит за это. Но он и сам не хочет сближения. А сам делает вид, что это – моя инициатива, сделать шаг в сторону.

(Я в комментариях к последнему письму спрашивала отличия вложений от шагов. Вот пример. Мужчина хочет от нее вложений побольше, а не шагов. Шагов он не хочет никаких и сам не делает. Ему и так хорошо. А она наоборот хочет его шагов и делать шаги хотела бы, сближения хочет, а вложения делать уже устала, перевложилась и с сексом, и с нужным ему общением, тем более, что вложений от него ноль)

Мне нравится секс с ним. А во всем остальном – я не вижу ни его в своей жизни (он и не предлагал участвовать в моей жизни, когда-нибудь только). Ни себя в его жизни. Я знакома с его родителями, с его друзьями. Но у меня ощущение, что он меня приводил со всеми познакомить, чтобы презентовать меня как приз – посмотрите, какая девченка у меня. Хоть меня бывшая жена и послала, но я тоже не промах, смог.

(Секс ей нравится, потому что она надои в шкатулку складывает, раз больше нечего сложить. Но ей не нравится, что от него нет никаких вложений, никаких шагов)

Он мне дает понять, что с него нечего взять. Хоть и неплохо зарабатывает – но надо родителям, на дом, жене и детям отдать, себе немножко. И я не вижу себя в этом. Даже дело не в деньгах, это просто неприятно.

(Ей унизительно, что он жадный, поэтому она так много акцентирует на своей финансовой самостоятельности)

Сказала, что уже год прошел отношений, пусть скажет, как он видит свои вложения в эти отношения. Не знаю, скалки это, наверное. Я люблю его. Но мне совершенно непонятно это мое состояние вымученности после наших встреч. Как будто мое тело что-то сдерживает, какой-то импульс, какие-то чувства.

(Ну здесь вот проблески честной рефлексии. Она хочет его вложений, она не может наслаждаться сексом, потому что не чувствует близости душевной, не видит его любви, и тело ее влечение к нему блокирует. А зачем она врет про улетание в сексе, понятно?)

И отпускает меня и приходит чувство понимания себя только дома. И это плохое чувство. И что сколько бы я ни пыталась разобраться с ним – это бессмысленно. Надо разобраться с собой.

(Сначал она долго себя запутывает, потом решает разобраться с собой и не может)

Он просит сказать, что я хочу то него. Я не понимаю сама, что я хочу. Вроде у меня все есть. Я хочу, чтобы не было этого ощущения вымотанности и полного слива энергии. Но я же не могу его просить, чтобы он как-то починил эту мою энергетическую систему. Она сама приходит в порядок через какое-то время. И снова по кругу.

(Ей унизительно признаться ему, что она хочет серьезных отношений и его вложений материальных. Но это и правда унижение, клянчить у него любви и денег. К сожалению, ей настолько унизительно, что она и себе врет, будто ничего не хочет. Врет себе и недоумевает потом, что же она за человек такой странный. То же самое касается всех “нелогичных” и “сложных” девушек. Они очень простые, просто врушки)

По идее надо просто разойтись. Но я не вижу достаточной причины для этого. Он говорит, что любит и готов стараться для отношений. Я тоже люблю. Но понимаю, что когда мы не вместе и мне хорошо от этого – это ненормально.

(И здесь у нее новый этаж вранья. Якобы ей хорошо без него очень. Хотя ей хорошо без него только в первый момент, когда ее кроет обида. И она бежит, роняя тапки. Потом она скучает и снова хочет быть с ним. То есть она сама боится его потерять, но обманывает себя, будто он ее держит. И абсурд крепчает. Ей так плохо с ним, но почему-то она не может его бросить, ей так прекрасно в сексе с ним, но она вымотана после встреч)

Он ворчит, что мне без него лучше. Что я всегда после встреч с ним отхожу на дистанции и что он привык, что мне надо отдохнуть после встреч какое-то время. Он обвиняет меня, что я не могу четко сказать, что я хочу. Что я раньше говорила, что меня все устраивает, а сейчас – не устраивает. Что съезжаться нет возможности. Что мне надо больше слов любви? А мне не надо слов любви больше, мне меньше надо, в несколько раз.

(Бедная девушка-плюс, как сильно она страдает от переизбытка секса и передоза любви)

Ощущение, что он из меня делает плюса, а сам он –минус. Но неправда это. Игра это какая-то. Не знаю, почему, но ощущения – именно такие. Что в этих отношениях море лжи, что это не отношения и не чувства, а какой-то цирк с конями.

(Цирк с конями, море лжи – все это ее. Мужчина не врет, он любит секс и ему нравится иногда встречаться, переписываться между встречами тоже ему нравится, а больше он ничего не хочет)

У меня ощущение, что у нас как в статьях про людоеда. Я далека от Нины, мечтаю ею стать. А он похож немного на Диму. Не печорин, но он такой классный, и девушки западают на него и он очень обаятельный. Ревную. Никогда никого не ревновала, а тут ревную. Такой обаятельный онегин. Он говорит, что всегда был такой скромный и приторможенный. Но я ему не верю. У него что-то животное есть, на что я сразу повелась, сразу его захотела. И я чувствую, что другие женщины его хотят. Ну он и прихвастнуть любит, что часто западают на него.

(Здесь третий виток запутывания себя. Теперь она придумала сходство этого мужика с Димой, хотя нет даже намека. Зачем она это сходство придумала, видите?)

И что я хочу его полностью поменять у меня ощущение, но я даже не понимаю, зачем и как. И меня пугает это свое желание – поменять его. Не хочу его. И ему говорю, что не хочу ему желания свои озвучивать (да я и не знаю, что ему озвучить).

(Нина Диму поменять не хотела, она просто алкоголизм его не выносила, но и он сам свой алкоголизм уже не выносил, поэтому они договорились. И динамика в их отношениях стала резвой как раз тогда, когда Нина начала его отговаривать бросать пить и стала говорить, что он художник, ему без алкоголя нельзя, и ради нее бросать пить не надо. А автор готовит выход своего Штурмана, но понимает, что он потерпит фиаско)

Боюсь, что он будет под этими скалками что-то предлагать, что он сам не хочет и чувствует обязанным предложить, а мне это все будет не надо и все это будет не то.

Хочу, чтобы он сказал, что ничего не может предложить, я расстроюсь, поплачу и через полгода буду с другими встречаться.

Я даже обвинить его не могу. А в чем? Мы просто как будто разговариваем на разных языках. Как будто он – русский, а я – китаец. И мы каждый на свой лад.

(Он не врет, а она врет)

Мне уже не хочется ни его мучить, ни себя. Но я понимаю, вот расстанемся, он мне напишет через несколько дней, и я опять к нему поеду, не удержусь.