 

БАДы с омега-3 кислотами не защищают от рака и инфаркта

24.04.2020, 4:42, Разное

Два связанных систематических обзора, которые были опубликованы в British Journal of Cancer и Cochrane Database of Systematic Reviews, показывают, что биологически активные добавки с омега-3 жирным кислотами почти не влияют на вероятность развития инфарктов, инсультов и рака.

Ученые установили, что добавки  могут немного снизить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от них, но несколько увеличить риск рака простаты. Как полезные, так и вредные эффекты оказались невелики.

Омега-3 жирные кислоты полезны для здоровья, они – незаменимый компонент диеты. Они содержатся в орехах, семенах, жирной рыбе (например, в лососе). Широко распространены биологически активные добавки с этими веществами.

Во всем мире широко пропагандируется увеличение содержания омега-3 кислот в рационе. Широко распространено мнение это защитит или даже обратит вспять рак, инфаркт миокарда и инсульт.

Авторы обзоров рассмотрели 47 исследований, в которых участвовали взрослые без онкозаболеваний, или с повышенным риском развития рака, или ранее поставленным диагнозом рака, а также 86 исследований с подтвержденными случаями сердечно-сосудистых событий или смерти.

Ученые проанализировали рандомизированные контролируемые исследования (всего более 100000 участников), которые длились не менее года. Они сравнили увеличение потребления длинноцепочечных омега-3 жирных кислот (рыбьего жира) с обычным или сниженным.

Согласно полученным результатам, если бы 1000 человек принимали омега-3 добавки в течение примерно четырех лет, 3 человека избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 6 человек избежали бы ишемической болезни сердца (например, инфаркта миокарда), а у 3 дополнительных людей развился бы рак простаты.

«Доказательства по омега-3 в основном получены из исследований добавок с рыбьим жиром, поэтому влияние на здоровье употребления жирной рыбы, богатого источника омега-3 с длинной цепью, неясны. Жирная рыба очень питательна в рамках сбалансированной диеты, в ней высокое содержание белка и таких важных микроэлементов, как селен, йод, витамин D и кальций – это гораздо больше, чем источник омега-3», – рассказал ведущий автор обоих исследований Ли Хупер (Lee Hooper) из Университета Восточной Англии.



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