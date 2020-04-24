 

“Хранители аистиных гнезд” получат поддержку от приложения для знакомств “Мамба”

24.04.2020, 4:40, Разное

Дальневосточные аисты, эндемики бассейна реки Амур, находятся под угрозой исчезновения. В мире осталось около 2500 особей, большинство – в России. Виной тому пожары и сельскохозяйственная деятельность в ареале обитания. Бассейн Амура истощен, с ним страдают и коренные обитатели.

WWF учредил проект “Хранители аистиных гнезд”. По словам Анны Сердюк, ст. координатора проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, инициатива направлена на сохранение гнезд аистов, чтобы они, возвращаясь с зимовки, могли чувствовать себя комфортно и без страха воспитывать потомство.

Чтобы сохранить численность аистов и семейные ценности, символом которых они являются, приложение “Мамба” решило принять участие в инициативе.

Одно из четырех гнезд вверено под заботу приложения. Наблюдать за пернатыми можно через стриминг “Мамбы” или на сайте АмурИнфоЦентра.



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