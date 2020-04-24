 

Нелюбовь сближает: Бузова и Кудрявцева сдружились против Собчак

24.04.2020, 4:40, Разное

Однако артистки, видимо, решили объединиться в трудные карантинные времена. В среду звезды вышли в прямой эфир в инстаграм-аккаунте бывшей участницы реалити-шоу “Дом-2”. Ольга Бузова провела традиционный утренник и задала Лере Кудрявцевой провокационные вопросы.

Певица уточнила у теледивы, как та переживает самоизоляцию. “Если бы не твой прямой эфир, я бы еще ходила по дому в трико с вытянутыми коленями”, – заверила знаменитая блондинка. Она добавила, что не завидует тем, кто живет в квартирах. Иногда даже в загородном доме ведущей сложно находиться все время с семьей. “Благо, есть куда убежать. Сейчас вот я в гостевом домике сижу”, – сказала Кудрявцева.

Оля задала коллеге несколько провокационных вопросов. Например, звезда спросила, кого бы Лера взяла с собой на необитаемый остров или карантин – Собчак или Бузову?

“Ну, конечно, Бузову!” – без раздумий выпалила Кудрявцева. Она объяснила свою позицию тем, что ей не близок образ мыслей Ксении Анатольевны. Женщинам так и не удалось найти общий язык, хотя Лера призналась, что спокойно относится к коллеге.

“Во мне не отзывается все, что она делает. Она пытается на хайп выйти, Ксения навязывает свое мнение, что бы ни делала. Доказывать что-то не хочу и не умею, поэтому Бузову”, – отметила женщина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 5:26 PST



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