Ищет ли Москва возможности для снятия санкций?

24.04.2020, 4:27, Новости дня

На фоне эпидемии коронавируса Москва призывает Запад отменить санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии. Так, президент Владимир Путин обратился к лидерам «Большой двадцатки» во время проводимого группой веб-саммита 26 марта с предложением ввести мораторий на международные санкции в отношении товаров первой необходимости «для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». Президент России не упоминал конкретные страны.

В начале апреля Россия, Центральноафриканская Республика, Куба, Никарагуа и Венесуэла внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, в которой призвали на фоне борьбы с пандемией отказаться от торговых войн, протекционистских мер, а также призвали к отмене односторонних санкций без одобрения Совета Безопасности ООН. Генеральная Ассамблея отклонила проект резолюции, в частности его заблокировала Украина, заявив, что данная инициатива представляет собой попытки Москвы ослабить санкционный режим.

Поддерживаемая 30 другими странами, Россия представила обновленную версию проекта резолюции, в которой больше не упоминались санкции, однако и новая версия была отклонена. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также призвал Вашингтон отменить «антигуманные» санкции против Ирана, а зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявил о том, что сохранение санкций в период коронавируса является «аморальным». Однако, он подчеркнул, что Россия не ищет снятия санкций для себя, так как научилась с ними «жить и даже развиваться». Москва опровергает утверждения, что она стремится к ослаблению западных санкций, в том числе посредством предоставления помощи США и Италии.

В интервью американскому новостному каналу CNBС в среду, 22 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что президент Путин «против политизации помощи» и «не поднимал вопрос о санкциях» в разговорах с президентом США.

«Русские говорят, что санкции их не беспокоят. Но затем вы видите, что при любой имеющейся возможности они, похоже, поднимают вопрос о необходимости их отмены, – говорит старший научный сотрудник Института Брукингса и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер (Steven Pifer, Brookings Institute). – Это отражает тот факт, что несмотря на заверения российских официальных лиц в том, что санкции не являются проблемой, на самом деле они таковой являются. И эта проблема усугубляется, поскольку россиянам приходится сталкиваться с экономическими последствиями кризиса». Стивен Пайфер, наряду с двумя другими бывшими послами США в Украине – Джоном Хербстом и Уильямом Тэйлором – отмечают в недавней совместной статье, что сейчас Кремль может предпринять определенные шаги для снятия ряда санкций, в частности, покинув Донбасс.

«Трудно увидеть, как этот продолжающийся конфликт приносит пользу России», – говорит Стивен Пайфер, добавляя, что для Москвы, особенно в условиях нынешнего кризиса и ухудшающейся экономической ситуации, «затраты» от пребывания на востоке Украины, растут. Если Кремль не готов покинуть Донбасс, отмечает бывший посол, то ему «возможно, придется привыкнуть к тому факту, что санкции могут сохраняться».

Санкции были введены из-за ряда действий России – оккупации Крыма, развертывания конфликта на Востоке Украины, нарушения прав человека, использования химического оружия в Великобритании и вмешательства в демократические выборы в Соединенных Штатах и Европе. Пойдет ли Кремль на уступки в каком-либо из этих направлений? Этот вопрос вызывает в экспертном сообществе дебаты. Касаемо того, действительно ли Кремль предпринимает попытки по смягчению санкционного режима, бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США и эксперт «Атлантического Совета» Дэниел Фрид (Daniel Fried, Atlantic Council) отмечает, что, скорее всего, такие попытки предпринимаются.

«Я не удивлюсь этому. Я также не удивлюсь, если российский дезинформационный механизм будет аргументировать за приостановку санкций, – говорит бывший чиновник Госдепартамента. – Но я не думаю, что они добьются успеха». Что касается утверждений о «негуманности» санкций США в период пандемии, то, как отмечает Дэниел Фрид, Соединенные Штаты могут разрешить экспорт гуманитарных поставок отдельным странам без снятия самих санкций, используя ряд исключений на гуманитарных основаниях.

«Мы слышали призывы отменить санкции со стороны многих людей, а не только со стороны российского правительства, – говорит эксперт. – Не нужно отменять санкции, чтобы разрешить гуманитарные перевозки. Но правительство США, вероятно, должно сделать больше в этом вопросе, чем сейчас». Призывы Москвы к отмене односторонних санкций в предложенном ООН проекте резолюции бывший чиновник Госдепартамента характеризует как «абсурд»:

«Мы должны напомнить России, что она сама применила санкции в одностороннем порядке против Грузии, Украины, Европы без Совета Безопасности ООН».

«Это часть дипломатической игры, – высказывает мнение о российской инициативе заместитель директора Центра стратегических и международных исследований Джеффри Манкофф (Jeffrey Mankoff, CSIS). – Не думаю, что имеются какие-то ожидания, что подобная резолюция может быть принята. Россия сама не захочет отказываться от своих возможностей использования односторонних санкций против кого-либо. Но я думаю, что Москва видит здесь шанс получить некоторый политический капитал среди других стран, которые разочарованы использованием односторонних санкций со стороны США».

Эксперт считает маловероятным, что сегодня Кремль предпринимает активные попытки по смягчению санкций. Даже при наличии определенного интереса, российская сторона достаточно «реалистично» оценивает ситуацию и то, что снятие санкций со стороны США без изменений в политике Москвы недостижимо. То, что Кремль может пойти на уступки, в частности в отношении Донбасса, по мнению Джеффри Манкоффа, маловероятно. Однако эксперт выражает обеспокоенность в отношении единства Европы по сохранению санкционного режима: «В Европе по этому вопросу много мнений и растет число тех голосов, кто заинтересован в каком-то сближении с Россией». Глава отдела по России при Европейской службе по внешним связям дипломатического корпуса ЕС, Аудроне Перкаускиене (Audrone Perkauskiene, European External Action Service) подчеркивает, что без изменения политики Кремля Евросоюз остается единым в отношении сохранения санкций.

«Любое решение о продлении, изменении или отмене санкций остается за Советом (Совет министров ЕС по иностранным делам – В.Е.). И на данный момент мы видим четкое единство в ЕС по этому вопросу», – сказала чиновник ЕС в среду, 22 апреля, во время организованного Германским фондом Маршалла веб-мероприятия «Продолжение российского вмешательства в Украине: сохранятся ли санкции против России?».