Times – на суше места нет, вспомнили о море — увеличился спрос на танкеры для хранения излишков нефти

24.04.2020, 4:18, Новости дня

После крупнейшего обвала спроса и цен на нефть на фоне пандемии коронавируса нефтяные компании и трейдеры отчаянно пытаются найти места для хранения избыточного сырья, пишет британская газета The Times. Наземные хранилища стремительно заполняются, а их оставшиеся мощности уже забронированы, в связи с чем резко увеличился спрос на гигантские танкеры, способные вмещать большие объёмы нефти.



Reuters

Производители нефти «вышли в море» в борьбе за место для хранения сырой нефти, пишет британская газета The Times.

Крупные нефтяные компании и торговцы сырьём платят в шесть раз больше обычного за хранение излишков сырой нефти в супертанкерах на море в попытке справиться с беспрецедентным переизбытком нефти в мире.

Компании изо всех сил пытаются найти места для хранения излишков нефти после того, как пандемия коронавируса вызвала самый большой обвал спроса за всю историю и привела к тому, что мир ежедневно наводняют десятки миллионов баррелей излишков сырой нефти.

Как отмечает издание, два гигантских танкера, на которых хранится в общей сложности около 3 миллионов баррелей нефти, уже используются в качестве плавучих хранилищ у побережья Саффолка. Источники в отрасли ожидают, что в Великобританию прибудут новые крупные танкеры для хранения нефти.

Нефтяные рынки упали, и в понедельник цены на нефть в США впервые стали отрицательными, потому что трейдеры не смогли найти хранилища для излишков нефти в центре ценообразования в Кушинге, штат Оклахома. После этого цены продолжали заметно колебаться, так как сырая нефть марки Brent, являющейся мировым эталоном, упала до всего лишь $16 за баррель, то есть до самого низкого уровня с 1999 года. В результате цены в Нью-Йорке выросли на 5,4% и составили $20,37.

По данным EA Gibson Shipbrokers, компании платят около $180 тыс. в день за три месяца использования очень больших сыпучих перевозчиков (VLCC), каждый из которых может хранить по 2 миллионов баррелей нефти.

Директор по исследованиям в лондонской фирме Ричард Мэтьюс заявил, что использование танкеров было «почти последним средством», так как оно обходится дороже, чем хранение на суше. Он сказал, что в этой фирме наблюдается «массовый рост спроса» на танкеры с десятками запросов, поступающих каждую неделю. «В феврале у нас было четыре запроса на плавучие хранилища; в марте их было около 50», — рассказал он.

Старший директор по исследованиям танкеров Клэр Гриерсон из компании SSY, сдающей суда внаём, отметила: «По всему сектору танкеров мы наблюдаем дополнительный спрос на поиск судов для хранения, потому что наземные хранилища заполняются очень и очень быстро».

Руководитель отдела анализа рынка компании Kpler Алекс Бут сообщил, что он отслеживает 132 судна по всему миру, действующих в качестве хранилищ и вмещающих 158 миллионов баррелей сырой нефти, что на 46 миллионов баррелей больше, чем в конце прошлого месяца. «В конечном счёте, прибыль от дешёвой покупки сырой нефти и хранения её для продажи по более высокой цене должна покрывать постоянно растущие расходы на это. Это поставит ограничение на количество нефти, хранящейся в море», — считает Бут.

Отраслевые аналитики ожидают, что производители начнут закрывать нефтяные месторождения, потому что хранение становится настолько дорогим, что они больше не смогут продавать свою нефть по цене, покрывающей их расходы. Запасы в Кушингском центре выросли на 4,8 миллионов баррелей до 59,7 миллионов баррелей, приблизившись к максимальной вместительности в 76 миллионов баррелей. При этом большая часть оставшихся мощностей уже арендована, подчёркивает The Times.