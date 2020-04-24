 

Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к “антиколомойскому” законопроекту – нардеп

24.04.2020, 4:09, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел 94% поправок, поданных ко второму чтению законопроекта №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности” (так называемый антиколомойский законопроект). Об этом 23 апреля в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк.

“Сегодня очень эффективно поработали над банковским законопроектом. 94% уже пройдено, остановились на 15 631 правке. Осталось только восемь абзацев”, – отметил депутат.

Железняк добавил, что комитет продолжит рассмотрение поправок в 10.00 27 апреля.

Сьогодні дуже ефективно попрацювали над банківським законопроектом. 94% (!!!) вже пройдено і зупинилися ми на 15 631…

Posted by Ярослав Железняк on Neljapäev, 23. aprill 2020

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Перед голосованием депутаты должны рассмотреть все поправки: сначала в комитете, а потом и в сессионном зале. Всего их больше 16 тысяч.

Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / МИД призвал отложить идею механизма разрешения споров в СВПД

06.04 / Путин запланировал совещание с губернаторами по коронавирусу

08.02 / Президент “Баварии” Хайнер: Роналду слишком стар для нас

18.02 / В Москве установлен рекорд тепла

20.02 / Обнародованы кадры из самолета, на борту которого находятся украинцы и иностранцы с Уханя. Видео

09.03 / “Барыс” обыграл “Магнитку” и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

27.03 / По всей России до лета закроют детские лагеря и курорты

09.03 / Компания Volvo открыла новую линию по сборке аккумуляторов

22.04 / Трамп объявил о приостановке приема иммигрантов в США

30.03 / Губернатор Вирджинии издаст указ, предписывающий жителям оставаться дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска