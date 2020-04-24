Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к “антиколомойскому” законопроекту – нардеп

24.04.2020, 4:09, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел 94% поправок, поданных ко второму чтению законопроекта №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности” (так называемый антиколомойский законопроект). Об этом 23 апреля в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк.

“Сегодня очень эффективно поработали над банковским законопроектом. 94% уже пройдено, остановились на 15 631 правке. Осталось только восемь абзацев”, – отметил депутат.

Железняк добавил, что комитет продолжит рассмотрение поправок в 10.00 27 апреля.

Сьогодні дуже ефективно попрацювали над банківським законопроектом. 94% (!!!) вже пройдено і зупинилися ми на 15 631… Posted by Ярослав Железняк on Neljapäev, 23. aprill 2020

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Перед голосованием депутаты должны рассмотреть все поправки: сначала в комитете, а потом и в сессионном зале. Всего их больше 16 тысяч.

Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.