Китайские ученые показали, как девять человек заразились от одного носителя коронавируса в ресторане

24.04.2020, 4:09, Новости дня

Кондиционирование и вентиляция замкнутых помещений являются фактором риска, увеличивающим способность коронавируса SARS-CoV-2 перемещаться на большие расстояния. К такому выводу пришли ученые из китайского города Гуанчжоу, изучившие одну из вспышек инфекции. Исследование опубликовано на сайте американских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Авторы смоделировали заражение одним носителем девяти человек в ресторане в Гуанчжоу во время ужина 24 января.

Рис.: cdc.gov

Человек, названный А1 (в желтом кружке), приехал из Уханя; на ужин он пришел уже зараженным, хотя симптомы не проявлялись. Он инфицировал четырех членов своей семьи (А2, А3, А4 и А5), вероятно, всех трех клиентов ресторана, сидевших за соседним столиком В, а также посетителя С1, который, по всей видимости, впоследствии заразил члена своей семьи С2.

Расстояние между столиками было больше метра, что выше максимального для передачи коронавируса воздушно-капельным путем в обычных условиях. Мельчайшие капли, содержавшие вирус, получили возможность преодолевать большую дистанцию благодаря потокам воздуха из кондиционера, считают исследователи.

Устройство вентиляции объясняет и тот факт, что посетители за столиками E и F не заболели, говорится в статье.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Основным способом передачи вируса от человека к человеку являются воздушно-капельный и контактный.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,66 млн, из них 186,1 тыс. умерли, более 727,2 тыс. выздоровели.