 

Падение промпроизводства увеличилось до 7,7%

24.04.2020, 4:09, Новости дня

Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) по сравнению с мартом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины.

В марте 2020 года промпроизводство выросло на 3,6% (не скорректированных) и сократилось на 1,3% (сезонно скорректированных) по сравнению с февралем 2020 года.

В январе – марте 2020 года по сравнению с январем – мартом 2019 года промпроизводство сократилось на 5,1%.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

По данным Госслужбы статистики, в марте 2020 года рост промышленного производства в Украине сократился на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ожидается, что  в нынешнем году экономика сократится на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Лидеры стран ЕС призвали немедленно прекратить военные действия в Идлибе

27.03 / Список возможных лекарств от COVID-19 расширили

20.02 / В ПФР разъяснили детали перевода сотрудников на электронные трудовые

07.03 / Китай опроверг сообщение о применении лазера против самолета ВМС США

05.02 / “Деваться некуда”. Шендерович считает, что Лукашенко и Путин из власти не уйдут

16.03 / Календарь: 16 марта – День неповторимого Сергея Юрского

17.03 / GT – коронавирус под контролем — приехавшие на подмогу медработники начинают покидать Ухань

08.02 / Зеленский: Главное, о чем мы говорили с папой Франциском, – это мир

04.02 / Во Франции убит чеченский оппозиционный блогер

17.02 / “Дура, выход там!”: захватывающее дух спасание лошадей из ледяной ловушки сняли на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска