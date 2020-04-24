Падение промпроизводства увеличилось до 7,7%

24.04.2020, 4:09, Новости дня

Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) по сравнению с мартом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины.

В марте 2020 года промпроизводство выросло на 3,6% (не скорректированных) и сократилось на 1,3% (сезонно скорректированных) по сравнению с февралем 2020 года.

В январе – марте 2020 года по сравнению с январем – мартом 2019 года промпроизводство сократилось на 5,1%.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

По данным Госслужбы статистики, в марте 2020 года рост промышленного производства в Украине сократился на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ожидается, что в нынешнем году экономика сократится на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.