В США на фоне пандемии коронавируса резко снизилось производство мяса

24.04.2020, 4:08, Новости дня

Производство мясной продукции в США существенно снизилось ввиду закрытия около десяти мясокомбинатов, у работников которых было выявлено вызываемое новым коронавирусом заболевание, информирует The Wall Street Journal со ссылкой на данные кредитной организации CoBank.

По данным CoBank, кредитующей предприятия американского агросектора, на прошлой неделе производство говядины в США снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом в марте. За это же время производство свинины в США сократилось на 20%, а мяса птицы – на 10%. CoBank также указывает на снижение запасов говяжьего фарша в магазинах, передает ТАСС.

Согласно публикации, закрытие мясокомбинатов в США совпало по времени с ростом розничных продаж продуктов питания. Увеличение спроса обусловлено закрытием предприятий общественного питания из-за пандемии.

В среду американская компания Tyson Foods закрыла на неопределенный срок свое крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Ватерлоо (штат Айова) из-за случаев заражения сотрудников коронавирусом. Ранее по тем же причинам приостановили свою работу мясоперерабатывающие предприятия Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других.

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 870 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 49 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. американцев скончались за последние сутки.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек.

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