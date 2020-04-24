У мусульман начался Рамадан

24.04.2020, 4:06, Новости дня

На 24 апреля приходится первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в этом году.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 во многих мусульманских странах мира в Рамадан запрещено посещать мечети. Главные святыни ислама в Мекке и Медине будут закрыты.

Совет Муфтиев РФ обратился к мусульманам с просьбой в условиях самоизоляции молиться дома, передает РИА Новости.

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяц, требующий строгого соблюдения поста.

Дата начала религиозного праздника в мусульманских странах может отличаться, потому что где-то первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, где-то — непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности.

Согласно астрономическим вычислениям, в 2020 году Рамадан наступает 23 апреля с заходом солнца и продлится до 23 мая включительно. Таким образом, первый день мусульманского поста приходится на 24 апреля.

В этот месяц в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония и предаваться развлечениям; днем разрешено работать, молиться, изучать Коран, заниматься благотворительностью. Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода.

Больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях однако освобождаются от поста в Рамадан, но невыполненный пост должен быть обязательно возмещен в другое время.

Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр или Ураза байрам, который начинается с заходом солнца в последний день Рамадана (24 мая в 2020 году).