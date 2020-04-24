 

У мусульман начался Рамадан

24.04.2020, 4:06, Новости дня

На 24 апреля приходится первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в этом году.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 во многих мусульманских странах мира в Рамадан запрещено посещать мечети. Главные святыни ислама в Мекке и Медине будут закрыты.

Совет Муфтиев РФ обратился к мусульманам с просьбой в условиях самоизоляции молиться дома, передает РИА Новости.

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяц, требующий строгого соблюдения поста.

Дата начала религиозного праздника в мусульманских странах может отличаться, потому что где-то первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, где-то — непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности.

Согласно астрономическим вычислениям, в 2020 году Рамадан наступает 23 апреля с заходом солнца и продлится до 23 мая включительно. Таким образом, первый день мусульманского поста приходится на 24 апреля.

В этот месяц в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония и предаваться развлечениям; днем разрешено работать, молиться, изучать Коран, заниматься благотворительностью. Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода.

Больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях однако освобождаются от поста в Рамадан, но невыполненный пост должен быть обязательно возмещен в другое время.

Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр или Ураза байрам, который начинается с заходом солнца в последний день Рамадана (24 мая в 2020 году).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Андрей Нечаев: «Cреднему классу просто залезли в карман» 

01.04 / Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

03.03 / Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа

15.04 / Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер

16.04 / Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме

12.02 / Комментатором онлайн-трансляции “Евровидения 2020” в Нидерландах станет трансгендер

20.02 / Автоновости: У Peugeot появился новый пикап

12.02 / Facebook рассказал о предотвращении “российской разведывательной операции” против Украины

16.02 / Поножовщина в столичном храме: возбуждено дело

21.02 / Небензя заявил о невыдаче США визы очередному российскому дипломату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска