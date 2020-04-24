Животные и коронавирус: кто чем болеет и кто как помогает

24.04.2020, 4:06, Новости дня

Сразу несколько случаев коронавируса выявлено в зоопарке Нью-Йорка. Там заразились пять тигров и три льва. Дирекция считает, что в передаче инфекции виновен сотрудник, который ухаживал за дикими кошками.

Две недели назад в зоопарке Бронкса коронавирус выявили у тигрицы Нади. Теперь диагноз подтвердился еще у четырех тигров и трех львов. У одной полосатой кошки болезнь протекает без симптомов, несмотря на то, что тест положительный. Ветеринары предполагают, что животные заразились от смотрителя зоопарка, у которого была обнаружена инфекция.

Начали болеть коронавирусом в США и домашние кошки. Два подтвержденных случая в том же штате Нью-Йорк, причем в разных частях региона. Одному животному инфекцию передала хозяйка, у женщины подтвердился COVID-19. Вторая кошка, вероятно, заразилась на улице во время прогулки.

"У кошек были признаки респираторного заболевания. Они чихали, кашляли, у них текли носы и слезились глаза, была слабость и сонливость", — говорит ветеринар Мелисса Сальгадо.

Все млекопитающие могут быть инфицированы COVID-19, говорят биологи. В особой зоне риска находятся кролики и кошки. Человек способен передать вирус животному, а вот обратных случаев пока зафиксировано не было.

"Все возможно, но мы не видели никаких доказательств с эпидемиологической точки зрения, что домашние животные могут быть переносчиками", — говорит Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

Животные помогут искать коронавирус. Ученые Лондонской школы гигиены собираются научить собак определять носителей вируса по запаху. В том же направлении намерены работать и российские кинологи. Подобные навыки могут появиться у породы шалаек – это гибрид шакала и лайки, который обладает исключительным нюхом.

"Был опыт выявления малярии, диабета, онкологии — запах у каждой болезни. Есть вероятность, что и COVID-19 имеет свой запах, который сможет воспринимать животное", — считает Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

Помогают человеку в период коронавируса дружелюбные альпаки. В Нидерландах пушистые животные одной из ферм приходят в дома престарелых. Пожилые люди вот уже несколько недель находятся в строгой изоляции. За время пандемии альпаки обошли 25 таких учреждений.

"Очень часто в домах престарелых нам говорят: "Ах, у вас очень странные овцы". Альпаки выглядят как овцы, но с очень длинной шеей. Так что мы всегда много смеемся", — говорит Мара Хаумс-Влаандер, владелец компании Alpacas Zeelandia.

Интересную услугу предлагает калифорнийская ферма. Ламу, козла или свинью можно пригласить на онлайн-вечеринку. Такое 10-минутное присутствие на интернет-конференции обойдется в 100 долларов.

В самарском приюте для животных уверены, что кот в доме — это лучшее средство от стресса на карантине. Для привлечения внимания горожан зоозащитники решили называть своих подопечных в духе времени. Среди недавно поступивших уже есть Антивирус, Вакцина и Самоизоляция.