В “Склифе” начали применять революционный метод лечения COVID-19

24.04.2020, 4:06, Новости дня

Новый способ лечения COVID-19 начали применять в московском НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Термогелиокс — технология разогревания смеси гелия и кислорода — используется в случае тяжелого течения болезни, когда в кровь уже не поступает кислород и аппараты ИВЛ бессильны помочь больному. Об уникальном приборе "Гелиокс-экстрим" рассказал Эвелине Закамской гость студии программы "Мнение" Александр Панин, который накануне проверял работу аппарата в "красной зоне" "Склифа".

Совместно с инженером Алексеем Лагуновым были созданы первые аппараты "Гелиокс". Но современная модель гораздо более совершенная, чем ее предшественники. Она способна обеспечивать персональное лечение и персональные режимы, которые требуются для каждого больного.

Александр Панин объясняет: гелий в 8 раз легче, чем азот, а это значит, что он может привести кислород туда, куда нужно, быстрее и эффективнее во все ткани организма человека.

Гелиокислородная смесь способна расправлять альвеолы, благодаря чему так называемая "мертвая зона" легких, пострадавшая от коронавируса, начинает дышать. И чем выше температура гелия, тем сильнее он воздействует на вирусы, и они погибают. Молекулы нагретого гелия способны убивать вирус не только в легких, и это одно из главных преимуществ этого газа среди других средств и лекарств, которые применяются в настоящее время.

По словам Панина, аппарат "Гелиокс-экстрим" позволяет подавать не только высокотемпературную гелиокислородную смесь, но и фармпрепараты, которые помогут при лечении. Это что значит, что гелий хватает фармпрепарат и доставляет его во все ткани, в том числе в легкие, и не только на поверхностную часть, но в глубинные части органа.

Благодаря уникальным свойствам аппарата "Гелиокс-экстрим" можно лечить не только легочные заболевания — пневмонию, ХОБЛ, бронхиальную астму, но также и заболевания, которые не имеют отношения непосредственно к лёгким, но относятся к дыхательной недостаточности.

Панин констатирует: отрицательных результатов лечения нескольких пациентов с COVID-19 в "Склифе" нет. Но, по его словам, пока еще рано делать какие-либо выводы по данной методике лечения.