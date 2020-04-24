Мнение: Двоевластие

24.04.2020, 3:55, Разное

Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу войск из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр города Сергей Собянин.

«Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о достаточности введенных в Москве ограничений в сравнении с другими мировыми столицами.

Собянин уже не скрывает, что в стране фактически произошел государственный переворот. Он, будучи губернатором региона, не имеет власти над военными – ни армией, ни ВВ, и даже МВД подчиняется лишь в виде своего главка, да и то в режиме двойного подчинения. Поэтому "власти Москвы" не могут реализовывать сценарий, который потребовал бы введения войск – у них для этого нет полномочий.

Однако мы находимся в необычной ситуации. Президент Путин фактически бежал, самоизолировавшись от ответственности и принятия решений. Кто именно и из какой норы рассылает разного рода видео – это еще вопрос, но то, что реальная власть сегодня находится у людей, которые ее присвоили фактическим образом, с каждым днем становится все более очевидным.

Собянин – лицо и фронтмен идущего прямо сейчас государственного переворота. Возможно, что вначале ситуация была обычной аппаратной игрой, так называемым "хитрым планом", когда Путин всю грязную работу хочет выполнить чужими руками. Тут ума много не надо. Но в том и проблема, что передача фактических полномочий главного по бараку Собянину – это одно, но затем-то их нужно будет еще отобрать. И то, что выполнивший грязную работу Собянин будет обвинен в итоге во всех смертных грехах – неизбежная концовка такого сценария. И вряд ли Собянин не отдает себе в этом отчет. А потому – отдаст ли он власть обратно – это вопрос.

Мы уже живем в сюжете возникшего двоевластия. Оно еще не оформлено, но для диктатуры возникновение двух центров принятия решений немыслимо. И если во времена тандема два центра принятия решений реально существовали, но тогда ситуация была вполне предсказуемой, все отдавали себе отчет в карнавальности происходящего и понимали, кто на самом деле руководит. Сейчас происходящее неочевидно, а потому система неизбежно впадает в ступор и ждет – чем это двоевластие завершится. У Собянина появляется шанс, и если он им не воспользуется, то его вне всяких сомнений достаточно быстро съедят и задвинут за печку. В лучшем случае. А если обстановка осложнится (что совершенно не исключено), то на него же повесят и всех собак. Поэтому у него вариантов не остается – он обязан брать власть уже по-настоящему. Как именно будет выглядеть режим в итоге, на самом деле даже неважно. Сейчас все формальности уже в прошлом, на всякие конституции никто внимания не обращает. Банальный координационный совет по борьбе с коронавирусом вдруг начал управлять страной наравне с правительством и более того – по целому ряду вопросов он уже точно определяет решения. Никто не мешает в будущем создать на его базе какую-то специальную чрезвычайную структуру, которая и далее будет управлять страной под вывеской борьбы с чем-то очень страшным – кризисом, например.

Если армия и МВД согласятся с тем, что Собянин теперь главный, то у него возникает силовой ресурс, который делает его равным по возможностям с путинскими преторианцами. Заявление Собянина о возможности ввода войск "властями Москвы" – это оповещение тех, "кого надо" о том, что такой ресурс у него уже есть. Хотя, конечно, то все может быть просто блефом.

Но то, что происходящее чем дальше, тем меньше напоминает борьбу с коронавирусом, факт. Это просто прикрытие начавшейся схватки оргпреступных группировок. О которой давно и долго говорили в контексте резко усохшего рентного пирога, но когда схватка началась – никто и не успел заметить.