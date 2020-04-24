Трамп оценил состояние Джонсона после выписки из больницы

24.04.2020, 3:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп оценил состояние премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с перенесшим коронавирусную пневмонию главой британского правительства.

«Он позвонил мне несколько дней назад. Я скажу вам, что его голос звучал [так, как будто чувствует он себя] великолепно. Я был на самом деле удивлен», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Он был готов к работе. Я был очень удивлен. Это был тот же самый Борис: полон энергии, полон сил. Я был очень удивлен, потому что он позвонил мне практически сразу после того, как был выписан из больницы», – добавил американский президент.

Телефонный разговор с Трампом 21 апреля стал первым официальным мероприятием в программе Джонсона с того момента, как 5 апреля он был госпитализирован с коронавирусом. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Напомним, 27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом. Эксперты отмечали, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. 6 апреля главу британского правительства перевели в интенсивную терапию, а в британском правительстве назвали преемника на случай недееспособности Джонсона.

К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы. После выписки Джонсон отправился в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном. Тогда же глава британского правительства признался, что его состояние в реанимации балансировало на грани жизни и смерти.

Согласно последним данным, число вирус-положительных в Великобритании достигло 138 тыс. человек, более 18,7 тыс. умерли. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что коронавирус оставил Британию без лидера.