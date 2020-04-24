Мнение: ППШ. Перезагрузка

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24.04.2020, 3:42, Разное

Переделка карабина Ruger в подобие ППШ.
Месье знает толк в извращениях.

Источник: Colonel Cassad



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