Мнение: ППШ. Перезагрузка
24.04.2020, 3:42, Разное
Переделка карабина Ruger в подобие ППШ.
Месье знает толк в извращениях.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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24.04.2020, 3:42, Разное
Переделка карабина Ruger в подобие ППШ.
Месье знает толк в извращениях.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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