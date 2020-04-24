Личное: Коронавирус и власть

24.04.2020, 3:31, Разное

У меня к вам — простой вопрос: довольны ли вы тем, как наши власть имущие борются с коронавирусом, как помогают вам в это трудное время?



Фото: Соцсети

Чувствуете ли вы поддержку от государства?

Раз уж я подняла эту тему, то первая и начну.



Мне поддержка от государства нахер не нужна.

Больше скажу: если я когда-нибудь окажусь в ситуации, когда буду рассчитывать на помощь от государства, я буду считать, что зря прожила жизнь.

На помощь от государства могут рассчитывать только дети-сироты и недееспособные граждане. Все остальные могут и должны обеспечить себя сами. Безо всяких подачек от государства.

Для тупоголовых повторю ещё раз: государство нам ничего не должно. Мы ему — да, должны. А государство нам — нет.

Если вы со мной не согласны, то это говорит лишь об одном: у вас — мышление неудачников. Прийди сюда, Царь Путин, и нас защити!

А, собственно, с хера ли?

С хера ли вас — здоровых, половозрелых лбов — должен защищать Путин и государство?

Вы лично что для государства сделали? Переложили скрепки из лотка в лоток? Попёрлись в парки жарить шашлыки в разгар пандемии? Спустили деньги на отдых в Доминикане и на бизнес-ланчи с таким же общественно бесполезным говном, вроде вас самих? А теперь, я правильно поняла, у вас заканчиваются деньги и растут претензии к государству?

Знаете, что?

Со своими претензиями идите к психотерапевту, а государство оставьте в покое. Повторю: в мирное время оно вам ничего не должно. Это первое, что лузеры, вроде вас, должны усвоить.

Второе: время сейчас — не мирное, а практически военное. Разгар пандемии, которая даже близко не идёт на спад.

Но даже в это время государство вам ничего, по большому счёту, не должно.

В первые дни пандемии, когда никто ещё толком не понимал, что происходит, когда опасность коронавируса не была так очевидна, государство было обязано предупредить вас о рисках и обеспечить койка-местами тех немногих, кто заболел.

Вас предупредили. Вы, ослы, ослушались и попёрлись гулять. Вам же, баранам, надо!

Это вы виноваты в том, что по России гуляет коронавирус. Вы и только вы, потому что вы «выбегали на минутку за хлебушком», гуляли с собаками и детьми, так как вам, свиньям, видите ли, тошно сидеть в четырёх стенах.

Ну, получайте! Теперь не тошно, когда вы добродились до того, что, если заболеете, вам — лично вам! — может не хватить койка-места в больнице?

Единственный просчёт, за который я хочу предъявить претензию к Путину, — это то, что Президент о вас слишком хорошо подумал. Он почему-то решил, что вы — сознательные, ответственные люди, что с вами — можно и нужно по-человечески.

Не можно!

Вам нужно заваривать двери в ваших ссаных подъездах и нещадно бить дубинками тех, кто вылез «за хлебушком», а не цифровые пропуска выдавать.

Так вела бы себя я.

Я бы на месте Путина вообще вам ничего не объясняла и не разъясняла, а загнала бы сидеть по конурам и ссать не коронавируса, а росгвардейцев с дубинками, которые не просто поговорят, а отобьют нахер почки, и им за это ничего не будет.

Но я, увы, не Путин, которому вас, баранов, жалко.

А теперь рассказывайте о своих претензиях к власти!

Я вас слушаю очень внимательно.