10 самых смертоносных вирусов

24.04.2020, 3:24, Разное

Вирусные болезни регулярно оказываются на слуху. Сейчас весь мир пытается сдерживать новый коронавиурс. Не так давно все напряженно читали новости про свиной грипп, атипичную пневмонию, вирус Зика и вирус Эбола. Предлагаем быстро вспомнить, какие вирусные болезни наиболее опасны и чаще всего приводят к смертельному исходу.

10. MERS-CoV

MERS-CoV – возбудитель ближневосточного респираторного синдрома (БВРС), близкий родственник нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Вспышка этого заболевания впервые случилась в Саудовской Аравии в 2012 году. Вирус может передаваться от человека к человеку, но предполагается, что люди чаще заражаются БВРС от верблюдов.

У большинства людей, которые заражаются этим вирусом, появляются тяжелые респираторные симптомы (лихорадка, одышка, кашель), развивается вирусная пневмония. Около трети инфицированных умерли. В 2019 году было диагностировано не менее 200 случаев болезни, преимущественно в Саудовской Аравии.

9. Ортохантавирусы (хантавирусы)

Хантовирусы обитают в Северной и Южной Америках, человек может заражаться ими от различных грызунов. Несколько вирусов из группы ортохантавирусов могут вызывать хантовирусный легочный синдром. На начальных стадиях заболевание проявляется простудными симптомами (кашлем, лихорадкой, одышкой), сонливостью. На этом фоне могут резко развиваться отек легких и тяжелая дыхательная недостаточность. Даже при своевременной интенсивной терапии риск смерти при этой инфекции достигает 36%. В 1996 году Всемирная организация сообщала о смертности в половине случаев.

8. Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ)

ККГЛ – тяжелая геморрагическая лихорадка. Сильные кровотечения и кровоизлияния развиваются примерно в 75% случаев. К симптомам болезни относятся кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки (петехии), кровавая рвота, черный стул. Лихорадка может сопровождаться шоком и почечной недостаточностью.

Природный резервуар вируса – грызуны, крупный и мелкий рогатый скот. Человеку он передается с укусом клеща. Вероятность смерти во время различных вспышек болезни была от 9 до 50%.

7. Lassa mammarenavirus

Lassa mammarenavirus относится к семейству аренавирусов. Человек может заразиться ей в эндемических местностях во время контакта с пищей или вещами, которые загрязнены экскрементами грызунов.

Лихорадка Ласса, которую он вызывает, относится к геморрагическим лихорадкам. У 80% инфицированных болезнь протекает с незначительными симптомами, примерно у 20% проявления более выразительные: кровоточивость десен, затруднения дыхания, рвота, боль в груди, снижение давления. Среди пациентов, которые требуют госпитализации смертность в среднем 15-20%, но во время некоторых вспышек может достигать и 50%.

6. Вирус Нипах

Вирус Нипах был впервые выделен в 1999 году у фермеров и людей, которые контактировали со свиньями в Малайзии и Сингапуре. Инфекция может проявляться энцефалитом (воспалением головного мозга) и респираторными симптомами. Вирус могут передавать летучие мыши, нередка передача от человека к человеку.

Для энцефалита характерны головная боль, слабость, дезориентация и спутанность сознания. Болезнь может быстро приводить к коме. В среднем, от болезни умирает около 40% инфицированных, но во время вспышки болезни в Бангладеш, смертность достигла 78%.

5. Вирус герпеса В (Macacine alphaherpesvirus 1)

Природный резервуар инфекции герпеса В – макаки. Людям вирус может передаваться при загрязнении поврежденной кожи выделениями макак. Без своевременного лечения болезнь приводит к постоянному поражению нервной системы или смерти (смертность может достигать 80%). Первые симптомы инфекции – слабость, боль в мышцах, лихорадка, головная боль. По мере прогрессирования болезни появляются одышка, тошнота, рвота, икота, боль в животе. Далее развиваются неврологические синдромы: онемение кожи, ухудшения мышечной координации, нарушение дыхания.

4. Lujo mammarenavirus

Lujo mammarenavirus вызывает геморрагическую лихорадку Луйо. Этот вирус – родственник возбудителя лихорадки Ласса. Об этой болезни очень мало клинической информации: она основана на примере пяти пациентов из ЮАР. Четверо из них умерли, то есть, смертность составила 80%.

Природный резервуар для этого вируса – грызуны. Человек заражается при прямом контакте с ними или при вдыхании паров, которые образуют их моча и экскременты. Болезнь начинается с неспецифических простудных симптомов, далее присоединяются геморрагическая сыпь на теле, отек лица и шеи, диарея. Смерть наступает от дыхательной или циркуляторной недостаточности.

3. Марбургский вирус

Центры по контролю и профилактике заболеваний США называют этой вирус «кузеном вируса Эбола». Болезнь, вызванная Марбургским вирусом (БМВ) раньше называли марбургской геморрагической лихорадкой. Она может передаваться от человека к человеку при контакте с кровью и другими физиологическими жидкостями больных людей. Кроме того, инфекцию могут переносить летучие мыши и обезьяны.

Болезнь обычно начинается с сильной головной боли и слабости. Далее развиваются многочисленные кровотечения и кровоизлияния. Смертность может сильно варьировать: от 25%до 90%.

2. Вирус Эбола

Болезнь, вызванная вирусом Эбола раньше называли геморрагической лихорадкой Эбола. Четыре вида вируса могут вызывать заболевание у человека. Инфекция передается при контакте с физиологическими жидкостями больных людей.

Для болезни характерны рвота, диарея, сыпь, нарушение работы печени и почек, кровотечения. Смертность может достигать 90%.

1. Вирус бешенства

Бешенство без своевременного лечения приводит к смерти в 100% случаев. Вирус содержится с слюне и нервной ткани больных животных. Люди обычно заражаются при укусах бешенных животных.

Болезнь сопровождается воспалением головного мозга и его оболочек. Среди ее симптомов возбуждение, бессонница, паранойя, галлюцинации параличи. О бешенстве можно подробнее узнать на нашем сайте.